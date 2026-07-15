接触30名IB状元 料逾8成选择入读 港大医学院直接录取29应届考生

文凭试今日放榜，医科向来是尖子必争之地。香港大学医学院昨透露，已全数取录29名经「学校推荐直接录取计划」（SNDAS）报读的应届文凭试考生，并接触逾半有意读医的本地国际文凭大学预科课程（IB）状元，强调以「择优而录」为原则，学业成绩外，亦重视学生人品。今年亦加强医学伦理及专业操守的培训，学院强调相关安排与KOL女实习医生被解雇事件无关。

身兼副校长（健康）的港大医学院院长刘泽星指，今年申请SNDAS人数较往年上升，最终全数取录29名学生，形容是信任中学推荐，而过去两年经SNDAS入读学生表现优异；他不评估今年吸纳多少文凭试状元。至于早前放榜的IB，他透露已接触约30名有意读医的本地IB状元，料逾8成将选择入读「杰出医学人」课程。

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刘泽星：成绩人品同重要

他表示，另有逾400名来自不同海外学府的毕业生，经「第二学位入学途径」报读港大医学院，至今已向26人发出取录通知。虽然今年申请宗数较往年约900份减近半，但他强调更重视申请者具备「品学兼优」素质，而非数量多寡，「『优』除了是学科成绩优之外，人品的『优』亦是很重要。」

刘泽星亦指，收生准则既重视学生的学业成绩及知识水平，亦着重面试展现的沟通能力、人际技巧及批判思维等能力，面试内容多围绕近期社会及医疗议题。对于早前一名就读港大的实习医生行为不当遭解雇及被捕，刘泽星指不便评论个别个案，但透露该校师生正共同制订社交平台专业行为守则。

港大医学院助理院长（医院协作及临床教育）杨珮宁强调，医学伦理及医学人文课程推行逾20年，内容与时并进，持续培养学生的专业操守及伦理观念，课程优化与个别事件无关。

临床见习计划 培养「向导者」

医学院今年推出学生主导的医学人文课程，以及Med-Link「医路同行」港大校友会与医学院合办的临床见习先导计划，以融入学生视角，培养其作为「向导者」，并通过临床见习了解不同专科及医疗环境的运作。她指课程「不能逐一教导学生如何应对各种情况」，惟可通过建立其价值观体系，协助他们应对临床上遇到的问题，期望学生以医德为本，成为病人的「守护者」。

另外，港大医学院设有多项奖学金计划，持续支援有志投身医疗的学生，包括明德学子奖学金、增润学年海外交流及发展奖学金，以及杰出医科学人（DMS）奖学金。

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实习记者张骏宏

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