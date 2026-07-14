DSE放榜2026︱科大下学年新设必修AI通识课程 合资格JUPAS新生可获逾10万奖学金

近年不少大学都在课程加入人工智能（AI）元素，科技大学宣布在下学年推出必修AI通识课程，提升学生的AI应用能力及知识。科大协理副校长（教学）冯志雄表示，AI正在重塑各行各业的人才需求，新课程将有助学生掌握AI工具，推动创新与解难。另外，透过大学联合招生办法（JUPAS）入读的合资格新生，最高每年可获逾港币10万元奖学金。

6学分修通识课 应对职场需要

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科大宣布由2026/27学年起，所有新入学本科生必须修读6个学分的AI通识课程。课程分为两部分，分别为「AI素养基础：人机协同编排（Foundations of AI Literacy: Human–AI Orchestration）」及「AI视野（AI Horizon）」，由科大不同学院及学系开设，聚焦AI最新发展及跨学科应用。新课程旨在培养学生以批判性思维善用AI，为未来社会及职场做好准备。

科大协理副校长（教学）冯志雄表示，人工智能正重塑各行各业的人才需求，学生在选择大学课程时，除了重视学科知识，亦愈来愈关注课程能否装备他们应对未来社会和职场的转变。他又指，科大的新AI通识课程有助学生掌握AI工具，更能有效整合人类与AI的优势，推动创新与解难。

科大亦指去年新推出的「理学士（生物医学及健康科学）」课程，以 Band A计算，为今年大学联合招生办法（JUPAS）首轮改选中，科大竞争最激烈课程首位，申请人数与学额比例为7.52。另外，由科大跨学科学院辖下开办的「理学士（综合系统与设计）」课程，将于下学年改名为「理学士（创新设计与科技）」。

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科大亦宣布，透过JUPAS入读并符合条件的新生，最高每年可获逾港币10万元奖学金，当中包括全额学费奖学金及生活津贴。科大亦设有涵盖理学、工程、工商管理、人文社会科学及跨学科课程的多元奖学金，以表扬学生在学术、创新创业、体育、艺术及领导才能等方面的卓越表现。科大亦向本科生提供港币一万元海外学习资助，鼓励他们参与交换、研习及其他海外学习体验。

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