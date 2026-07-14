港大预留8000万奖学金 「超级状元」可获100万资助

中学文凭试明日放榜，各大学相继以「银弹攻势」抢人才。香港大学今年预留8000万元入学奖学金，较去年多近一倍，其中7科5**的「超级状元」将可获100万元资助。因应今届考生人数增加，港大称留意到有考生「不敢报」，已预留多5%学额予应届联招（JUPAS），呼吁考生有策略地安排志愿。

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港大去年预留4500万元，向成绩优异的本地学生颁发5万至100万元奖学金。收生及国际生交流事务总监严志坚昨表示，今年预留共8000万元入学奖学金，各学院考获文凭试最佳成绩的学生，会获颁「明德学子」荣誉及10万元奖学金，7科或以上5**的「超级状元」，更可获得100万元奖学金。奖学金涵盖全额学费外，亦包括资助学生到剑桥、牛津或耶鲁等一流学府深造。

另外，港大设有「HKU First in the School Scholarship」，向入读港大、在所属中学考得最佳成绩的学生颁发奖学金。

严志坚强调，8000万元奖学金是预留给本地生，鼓励努力学习的学生，惟学生不应根据奖学金多寡选择大学和学科。至于非本地生奖学金，他未有透露实际金额，仅指奖学金与学费挂钩，非本地生所支付的学费一般为本地生5至6倍。

多留5%学额予应届联招 吁善用数据增入学机会

本届文凭试考生人数按年增加5%，学界预期学额竞争激烈。严志坚表示，港大已预留多5%学额予JUPAS申请人，占整体学额6成。他留意到有学生因忧虑成绩未能入读而「不敢选」港大，结果错判形势，白白浪费入读机会。因应每年收生情况各异，校方已公布预期收生分数数据，考生如达到预估收生分数，取录机会较高；若高1至2分，已代表「值博率很高」。

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严志坚呼吁考生多加利用数据，并采用「首志愿积极进取、第二志愿稳中求胜、第三志愿万无一失」的策略排序，增加入读港大心仪学科的机会。

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记者 高俊谦