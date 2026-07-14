新增7类人才计划受养人 可入读公营学校

政府全力「抢人才」，继高才通等人才计划受养人后，当局新增持7类旅行证件者的受养人，可入读公营学校，包括一般就业政策（技术专才类别）、输入内地人才计划（技术专才类别）及资本投资者入境计划。当局强调，持证人获取录入学时，其在港逗留期限须仍然有效。

主要新增4类受养人证件

新增7类旅行证件持有人，包括一般就业政策（技术专才类别）、输入内地人才计划（技术专才类别）、资本投资者入境计划及新资本投资者入境计划的受养人证件；其余3类则涉及持证人被裁定违反承诺或逗留条件后的两个月内，或遭解除合约后指定期限。当局强调，公营学校学位只限持有指定证件的人士入读，包括出生证明书、身份证及指定旅行证件，而持证人在获取录入学时，其在港逗留期限须仍然有效。在旅行证件或护照的入境印鉴上注有「访客」签注，或于入境时获发印有逗留条件为「访客」的入境标签的儿童，均不会获得本港任何学校取录。

教育局去年修订申请资助专上课程学额及资助的资格，列明28/29学年起居港满两年的「人才子女」才符合资格，27/28学年过渡期要求居港一年，今年9月入学者则不受影响。

本报记者

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