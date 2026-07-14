DSE放榜2026︱两应届考生获清华港大提前取录读医 路径纵然不同 起点与母亲患病有关

读医是不少文凭试尖子的梦想，分别获清华大学与香港大学提前取录的应届考生周尔轩与童斌，两人选择不同的读医道路。周尔轩修读清华的八年制临床医学专业课程，毕业将直接获颁博士学位，期望成为「医生科学家」；选择留港读医的童斌，立志成为减轻病患痛苦，抚平家属忧虑的医者。路径纵然不同，但两人起点却与自己母亲患病有关，对生命有更深刻的体会。

当「白老鼠」研男士发泥

（左起）龙玮琪、孙佳希、周尔轩、吕柏谊和童斌分别选择了不同的升学路向。梁子健摄

就读东华三院甲寅年总理中学的周尔轩，毅然选择入读清华的临床医学专业课程，课程采「3+2+3」八年制模式，将经历基础医学、临床实践与完整科研训练，毕业获颁医学博士学位。能够兼顾临床与科研，正是他报读清华的原因，他期望吸取科研养分，未来能促进大湾区医疗技术的融合与合作，更期待赴海外深造，引进日新月异的医疗技术。

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从小立志读医的他，坦言启发自母亲的不幸经历，她受到感染脊髓灰质炎病毒（小儿麻痹病毒），因未能及早医治而遗憾切除右脚，导致生活面临诸多不便，令他决心成为更强调及早预防与科研创新的医生，「如果我们能通过科研在疾病初现端倪时就予以介入，就能在大众身体真正生病难受前解决问题，切实减少病情恶化的机会。」本身是校内科研队成员，他把理念付诸实践，一次「喉咙痛、声音哑」经历启发他构思「呼吸道疾病预测软件」，通过记录用家声音变化，察觉异常便及早提供医疗建议；他亦研发适合亚洲男士的顺滑发泥，历经近60次失败，期间他更亲身充当「白老鼠」，笑称失败品曾令他掉头发。

同为跨境生的童斌，通过「学校推荐直接录取计划」（SNDAS）入读港大的内外全科医学士课程，打算利用三年级独有的「增润学年」参与前沿学术研究或社会服务，更希望到剑桥大学交流。提到读医缘起，他坦言是中四时母亲突然患癌，让他深刻体会到生老病死的震撼，亦对医学有更深刻的体悟：「医生的职责不但是治愈疾病，更重要的是以人为本，减低病人与家属的焦虑，纾缓他们的精神压力。」

两女生亦成功跻身清华

打算毕业后在港从医、回馈社会的童斌，去年暑假曾到广华医院内科及老人科实习，目睹许多老人家连基本的翻身亦做不到，期间更与医生交流，意识到沟通能力与团队合作的核心价值，学会如何向病人清晰解释病情及安抚焦虑。

将入读清华国际关系学系的龙玮琪，期望体验不同国家对历史与政治事件的不同见解。

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除了两名准医科生外，同校两名女生龙玮琪与孙佳希亦通过「东华三院清华大学推荐生计划」，分别成功入读清华国际关系学系及心理与认知科学系。龙玮琪期望体验不同国家对历史与政治事件的不同见解；孙佳希则期望学成后能回馈社会，提升现代人的心理健康。

记者唐绮晴 梁子健

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