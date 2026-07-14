掷项运动员入读中大 立志当体育教师

在学界比赛屡获佳绩的掷项运动员吕柏谊，掷出属于自己的完美弧线，透过SNDAS获得中文大学教育学士（健康与体育运动科学）课程提早取录。作为运动员学生，她把目标放在明年南韩忠清的世界大学生运动会，为港披甲争光，更立志成为启蒙学生热爱运动的体育教师。

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吕柏谊(前排右1)与一众获内地及本港大学提前录取的东华三院学生，与传媒会面。左起：龙玮琪、孙佳希、周尔轩及童斌。 梁子健摄

力争参加南韩世大运

作为学生运动员，平衡学业与训练从非易事。就读东华三院黄笏南中学的吕柏谊指，面试恰好与学界比赛撞期，在湾仔运动场她不止要应付赛事，更为面试温习，「等待出赛的时候，我就预备面试资料；幸好运动令我有较好的身体质素，应付到一天两场大事」。在高压下切换状态的心理素质，成为她脱颖而出的关键，然而吕柏谊忆述，初中的她是喜好古筝与绘画的「运动白痂」，与校园浓厚的体育氛围，总是格格不入，幸得启蒙老师发掘她的潜能，选拔她参与投掷项目，逐步建立自信心，并在运动生涯「愈掷愈远」。

这段经历影响她的生涯规划，令她立志成为发掘学生潜能、陪伴他们成长的体育老师，「我希望成为学生的领路人，带他们在成长路上攀山越岭，撑起一片天」。去年代表出战参加东亚U20田径锦标赛，即将入读中大的吕柏谊笑言，力争参加明年在南韩忠清举行的世大运。

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冀最佳5科考获26分

提到明天文凭试放榜，吕柏谊把目标订在最佳5科考获26分，虽然放榜结果不再影响升学，但她形容忐忑心情有如场上尽全力把铁饼抛向空中，正屏息落地、分数出现的一刻，「这张成绩表跟我一世，我很希望可以做到最好，很想知道我付出的努力，与结果是否成正比」。

记者 唐绮晴



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