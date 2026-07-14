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特教生克服身心挑战 与尖子同窗负笈剑桥

教育新闻
更新时间：08:00 2026-07-14 HKT
发布时间：08:00 2026-07-14 HKT

先天心脏病、过度活跃症（ADHD）加上轻度自闭症，三重身心挑战，令应届文凭试考生方泺民的学习路上困难重重，「好难坐定」的他要「靠行先温到习」，他与同级尖子黎日朗惺惺相惜，从较劲的对手，成为砥砺的学习伙伴，更同获中文大学医学院与剑桥大学自然科学有条件取录，两人相约赴英升学，再续同窗情。

 就读保良局百周年李兆忠纪念中学的方泺民，自幼确诊过度活跃症，坦言「好难坐定，好容易走来走去」，对外部环境亦相当敏感。几经波折，他发现边走动边温习更有效，尤其是需要背诵的语文科目，然而小学成绩只属「中上游」的他，始终未有学习目标，直到升中后认识成绩优异的同学黎日朗，两人互相砥砺，方泺民大赞对方「他一开始就是金字塔顶端」，不时向他请教读书心得，更结下不解缘。

延伸阅读：保良局百周年中学 为尖子度身订造升学计划 毕业生学懂坚毅│专访

从较劲对手变砥砺伙伴

不时要为心脏病在医院接受治疗的经历，令方泺民对医护产生浓厚兴趣，认为物理技术可应用于医疗范畴，终获中大医学院有条件取录。他感激家人对他的支持，在家中都会「尽量不发出任何声响，给我一个安静的环境」，得知获剑桥有条件取录，修读物理，母亲更喜悦到拥抱他。
　　
同握中大医学院有条件取录资格的黎日朗，出身基层家庭，自幼热爱科学，喜欢阅读儿童科学杂志，依照书中原理动手尝试实验，例如利用洗洁精改变水面张力。自小与祖父母同住，期望通过研究长者视力退化、寿命及老年医学议题，为临床医学作出贡献。然而，他更钟情剑桥大学的学术讨论氛围及学术实力，期望学习生物学新知，以解决香港老年问题。
　　
放榜在即，终究要选择升学出路，两人均倾向负笈剑桥大学，黎日朗指因获「菲腊亲王奖学金」全额资助，可减轻经济负担，方泺民亦认同剑桥的学术氛围，期望两人在剑桥再做同学。

记者 佘丹薇

延伸阅读：保良局百周年中学开拓学生全球视野 设精英培训组推环球学习周│专访

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