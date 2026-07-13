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无缝接轨小学人文与科学科 书展限定订《阳光校园》送$93人气童

教育新闻
更新时间：18:19 2026-07-13 HKT
发布时间：18:19 2026-07-13 HKT

香港书展震撼来袭，想让孩子在新学年大爆发，无缝接轨小学全新「人文科」与「科学科」？书展期间立刻锁定动书城摊位（编号：3D-D32）！现场正推出超狂早鸟优惠：──订阅「印刷邮寄版」（每份只需$12）或「全年任睇电子报」超值计划（只需$268兼任睇《星岛日报》电子版），即可即场获赠价值$93元的精选儿童图书一本，数量有限，送完即止！

作为学生的学习良伴，《阳光校园》将生活热话结合STEM趣味实验，将抽象的科学原理转化为启发解难能力的游戏；同时涵盖古今历史、国情科研与全球时事思辨题，全方位支援人文科学习。此外，刊物全面升级「真人发声功能」，让学生在阅读时同步锻炼英普双语听力，配合字词趣学与中外诗词，全面提升两文三语的听写能力。欢迎家长亲临书展摊位了解，为孩子开学作好充分准备。
 

超值订阅方案：
【全年任睇电子报】 $268（兼任睇《星岛日报》电子版！）
【印刷邮寄版】 每份只需 $12

《阳光校园》重点内容：
科学科：STEM 趣味实验＋生活热话，启发解难能力。
人文科：涵盖古今历史、最新国情科研与时事思辨专题。
语文力：升级「真人发声」，同步锻炼双语，听写力迅速飙升！

书展开放时间:
7月15至20日（星期三至一）上午10时至下午10时
7月21日（星期二）上午9时至下午5时
动书城摊位编号：3D-D32
 

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