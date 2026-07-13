耀中幼教学院推「全纳教育」 成就幼儿多元共融学习发展

耀中幼教学院近年积极推广「全纳教育」理念， 当中耀中幼教学院助理教授谢冠宝近年带领团队进行相关教学、研究、专业培训及校本实践方面的推动工作，倡导于幼儿教育阶段建立更具包容性及回应差异的学习环境，让孩子在被尊重、理解和具支持的环境中成长。其中，团队推动的赛马会「点亮．亮点」计划，至今已在逾50间幼儿中心及幼稚园成功试行，并取得显著成效。

何谓「全纳教育」？

全纳教育的核心在于让每位孩子都能在具尊重、参与感及归属感的环境中学习。谢冠宝强调，全纳教育并不仅限于支援有特殊教育需要的学生，而是从课程设计之初，已充分考虑所有存在的差异，并因应不同幼儿的能力、性格、感官需要和学习方式，灵活调整教学方法、课室环境及师生互动，确保每位孩子都有参与的机会，并发挥潜能。

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全纳教育重视以儿童为本及优势为本的理念，为每位孩子提供适切的学习条件。谢冠宝解释，全纳教育主张每位孩子都有权在被接纳和被理解的环境中成长，其核心焦点不在于「孩子有甚么做不到」，而在于「如何设计环境，让孩子做得到」。 她补充，学院已将全纳教育理念逐步融入师资培训及课程设计，协助准教师及在职教师将理念转化为日常教学策略。 在专业培训方面，学院透过在职教师培训、校本支援、导师启导以及教师学习等形式，支援学校逐步建立具包容性的课室文化。

其中，赛马会「点亮．亮点」计划便是耀中幼教推动全纳教育的重要实践平台之一。计划涵盖教师专业培训、入班支援、校本导师启导、教师学习社群建立及全校环境设计等内容，至今已支援逾50所幼儿中心及幼稚园。初步研究结果显示，教师在全纳教学信心及实践能力方面均有所提升，课室环境亦更具弹性与支援性。

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谢冠宝总结道，「近年越来越多幼儿在学前阶段已显现不同学习和发展需要，但相关评估及支援服务往往需要时间轮候。全纳教育提醒我们，支援应在孩子日常学习中及早展开，而非等待标签出现。透过调整课室环境、教学方式，以及与家长建立合作关系，学校可以更有效回应幼儿的差异，让他们在学习过程中更安心参与，并逐步建立自信。」

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