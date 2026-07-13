佛教何南金中学「小学联校STEAM比赛 2026」 培侨小学夺全场总冠军

由佛教何南金中学举办的「小学联校 STEAM 比赛 2026」，于上周五（7月3日）于举行。本届活动学界反应非常热烈，共有 32 所学校派出逾 500 名小学生参赛，最后由培侨小学勇夺全场总冠军。

5个挑战项目

今年「小学联校 STEAM 比赛 2026」获科劲发展有限公司及优质教育基金支持，并已圆满落幕。本届活动学界反应热烈，共有 32 所学校派出逾 500 名小学生参赛，并邀得佛教何南金中学校监何德心、校长马宝红、建造业零碳天地主席符展成、科劲发展有限公司集团财务总监尹学贤、教育局课程发展主任（科技教育）刘蕙薇，以及香港城市大学协理学务副校长张泽松主礼嘉宾。

延伸阅读：生产力局创科暑假活动开幕 张曼莉：将推200场活动普及AI应用

今届赛事设有 5 个具趣味与挑战性的项目，包括：「动手做大比拼」、「四足机械人短跑比赛」、「搜救者（编程）」、「机械人定点射球」及「礼尚往来比赛」。各项目不仅是一场机械人技术竞技，更全方位考验选手的机械工程知识、团队合作与应变能力。赛事分为初赛与决赛两大阶段，采用刺激的淘汰赛制，唯有实力与默契兼备的队伍方能突围而出。本届竞争尤为激烈，结果培侨小学凭借出色的表现力压一众对手，勇夺「全场总冠军」。

延伸阅读：科学先锋挑战赛 圣保罗书院小学夺冠 「动手做」设计车辆克服极端天气路况

除了精彩赛事，主办方佛教何南金中学亦在 STEAM 教育上屡创先河。该校早于 2015 年推出全港首个集编程、科学和工艺于一身的独立科目「Robot in STEAM」课程。在推行课程期间，校方发现学生参与传统「动手做」机械人活动时，常于组件操作及疑难排解的过程中遇上樽颈。有见及此，助理校长李志宏在颁奖典礼上宣布，校方已成功开发全新的「Robot in STEAM」线上模拟学习平台。该平台涵盖两大核心系统：「AI 诊症医生」及「AI 工程师」，设计紧扣小学科学课程宗旨，强调数据基础与因果关系。透过引入人工智能技术，新平台有效优化科学探究流程，配合学生不同学习阶段的实际操作需要，从而大幅提升学与教效能，全面培育学生的数码素养。

诚邀大家做问卷调查，话俾我哋知你对《星岛教育》有咩意见！连结：>>按此<<

