教育局公布最新学生人数统计 小一人数跌穿5万 幼稚园生按年跌约9.7%

本港近年学龄人口持续下降，教育局日前发表2025/26年度的《学生人数统计报告书》，显示幼稚园整体学生人数自2015/16年度起一直下滑，2025/26年度共有约11.3万人，按年跌约9.7%，小学生人数亦连续6年下跌，最新共约31.7万人，按年减少近0.7%，小一人数更跌穿5万人，录得约4.9万人。惟中学生人数自2022/23年度的低位连续3年上升，2025/26年度有近34.8万人，按年增加2.1%。

幼园小学生人数跌势未止 中一终止升势

教育局数据显示，幼稚园学生人数过去10年间持续下降。教育局文件截图

本港小学生人数自2019/20年度的高峰下滑，至近年跌幅才收窄。

本地中学生人数近年见回升。

最新的报告书显示，本港整体幼稚园学生从2015/16学年的185398人，逐年减少至2025/26学年的113204人，跌幅约38.9%，较2024/25年度的125426人亦减少9.7%。期内总学额亦从2015/16学年的214348个，减至2025/26学年的152934个，跌幅约28.7%。

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小学方面，本港小学人数于2019/20年度处于近10年顶峰的373228人，之后一直下滑至2025/26年度的317233人，跌幅约15%；当中小一人数在2018/19年度达到近10年顶峰的66914人，之后持续下降，2025/26年度更跌穿5万，共49723人。惟如以学生类别计算，仅官立及资助学生仍处下降趋势，直资及其他私立小学学生人数均自2022/23年度起回升，国际学校小学生则在2025/26年度回落8人。

本港中学生人数近10年间走势反复，2022/23年度为近10年的低位，录得321162人，之后回升至2025/26年度的347820人，较2022/23年度回升8.3%，但仍较2015/16年度的高位352609人跌1.3%。如以学生类别计算，除官立中学学人人数走势反复，其资5类中学生均从2022/23年度低位回升；不过中一学生是2025/26学年唯一终止近年学生人数升势的班级，共有59976人，按年减少3.6%。

本报记者

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