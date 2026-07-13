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星巴克伙机构办培育计划 中学生化身咖啡师 亲自设计「期间限定」饮品

教育新闻
更新时间：12:32 2026-07-13 HKT
发布时间：12:32 2026-07-13 HKT

不少年轻人都对餐饮业有兴趣，甚至想在毕业后成为咖啡师。有机构在近日举办「终极创意大赛」，参赛的中学生亲手设计及调配「期间限定」特色饮品，并在限时内推销创意概念及商业计划。保良局姚连生中学同学创作的饮品《甜蜜融化》获得评审赏识，成功赢得比赛。主办单位表示，参赛者能在贴近真实的餐饮业环境中学习，有助为未来奠定基础。

参赛同学需要推销创意概念。图片由青年成就香港部提供
参赛同学需要推销创意概念。图片由青年成就香港部提供

由星巴克香港与青年成就香港部推行的「JA青年培育计划」，日前于星巴克社区共融分店举行「终极创意大赛」总决赛。赛事吸引近400位参加者，最终9支由中三至中五学生组成的团队入围总决赛。参赛队伍需构思符合大众口味的独特饮品，于现场亲手冲调，并汇报设计概念、选料、市场推广等策略，令比赛贴近餐饮业的真实场景，激发学生的创意、团队合作、分析解难等职场技能。

中四生范林慧(右三)夺得「终极创意大奖」的中四同学范林慧。图片由青年成就香港部提供
中四生范林慧(右三)夺得「终极创意大奖」的中四同学范林慧。图片由青年成就香港部提供

夺得「终极创意大奖」的保良局姚连生中学中四生范林慧表示，其饮品《甜蜜融化》的创作灵感，源自情人节的甜蜜氛围，她希望将幸福与惊喜融入饮品之中。为了呈现理想效果，她与队友利用课余时间亲手制作比赛食材中原本没有提供的朱古力球，并将心形棉花糖藏于其中，让顾客在将朱古力圆球放入热咖啡后，感受其慢慢融化所带来的惊喜。她很高兴评审肯定其创意，及鼓励她们继续勇于实践创新想法。

「终极创意大赛」总决赛于日前举行。图片由青年成就香港部提供
「终极创意大赛」总决赛于日前举行。图片由青年成就香港部提供

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香港星巴克head of marketing 梁咏思表示，学生在比赛中展现丰富创意，带来不少咖啡行业上的新启发。同时亦荣幸能够提供一个贴近真实餐饮业营运的学习环境，让同学亲身体验职场，为未来发展奠定基础。

青年成就香港部行政总裁蔡卓慧感谢Starbucks Foundation及星巴克香港支持，为同学带来全面而真实的实践体验，认为这是青年为升学及就业路向定位的重要起点

星巴克香港社区共融分店定期举办「事业准备课程」。图片由青年成就香港部提供
星巴克香港社区共融分店定期举办「事业准备课程」。图片由青年成就香港部提供

延伸阅读：港大生任「职涯大使」 助中学生探索前路

「JA青年培育计划」自 2024 年起展开，由 The Starbucks Foundation 及星巴克社区共融分店的部分营业额资助，至今已有逾百位星巴克义工导师参与，帮助逾1,000名学生探索兴趣与志向。而星巴克香港社区共融分店亦定期举办「事业准备课程」，已有逾500名中学生参与，体验咖啡师的工作。

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