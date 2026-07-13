DSE放榜2026｜专家：JUPAS选科宜稳阵 多手准备勿尽信AI

学额竞争激烈下，选科策略更为重要，吴宝城呼吁学生作多手准备。另外，不少学生使用人工智能咨询选科建议，学友社提醒应参考专业人士意见，经比较后再作决定。教育局局长蔡若莲网上帖文，勉励应届考生要适时放松，平衡生活，保持积极正面心态迎接放榜。

专家建议预测「分数范围」

吴宝城建议考生应预测自身「分数范围」，并按个人情况作出明确而灵活的选择。他同时强调，为避免「失手」，应考虑联招以外的升学途径，如副学士、SSSDP（指定专业/界别课程资助计划）及自资课程等，并透过EAPP完成申请，确保在放榜前已有学位在手。就Band A三个选择，他指出今年联招改选时间较往年延长至48小时，学生应善用时间审慎考虑，并采取较稳阵策略：首选可填报心仪学科，而第二及第三志愿则宜选择达到去年收生成绩中位数及高于其约5个百分位的课程，以增加入读大学的机会。

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蔡若莲勉考生保持正面心态

学生使用AI已属普遍。学友社执行总监梁国成提醒，AI咨询选科建议不宜尽信，因其准确性存疑，「不同人工智能平台或工具都有不同答案，最理想是到各大院校的计分器，这是最精准」，建议考生应同时咨询专业人士，经比较后再作决定。他透露，学友社放榜辅导热线2503 3399，周六启用首日已接获19宗查询，较往年下跌18%，当中逾半来自家长求助，最长通话时间达160分钟。他建议家长和朋辈应以「同路人」身分，鼓励和支持应届考生，同时提供适当的空间和时间。

教育局局长蔡若莲则在社交平台帖文，勉励考生无论人生处于哪个阶段，都要重视身心健康，保持积极正面的心态。适时放松，平衡生活，让自己调整状态，迎接新挑战，「相信只要认真规划，坚持初心，定能在不同领域发光发亮！」

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实习记者：张骏宏

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