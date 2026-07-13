教育局：现行地理课本缺乏「国家视角」 新课程明年起推行 指引列教学建议

修订的初中地理科拟在27/28学年起逐级推行，教育局日前向试行新课程的学校发出指引，指现行教科书未能「从国家视角分析地理问题」，要求教师引导学生「认识中国作为负责任发展中大国的担当」；又列明「不可完全开放讨论」，须引导学生认识议题及分析利弊。有前线教师认同「国家视角」看待地理议题，但教学应着重地理知识，否则内容恐与初中公民、经济与社会科重叠，令学生感到混淆。

列明「不可完全开放讨论」

教育局日前上载「地理科教科书的使用建议及注意事项」，向使用现行教科书备课或试行新课程的中学，提出教学建议，直言现行教科书「未必能完全从国家视角分析地理问题」，内容偏重于香港或珠三角等「零散的地方或区域个案」，「甚至将重点只放在全球尺度的叙事上，对我国层面的分析相对不足」；多数课本讨论国家资料或重大工程，偏向现象描述或地方层面的解释，未引导和呈现「国家如何做、为何做、效果如何」。

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指引建议教师讲解地理问题时，须说明如何影响国家安全，讨论政策目标是否旨在抑制风险、提升竞争力、维护主权及兼顾可持续发展等，亦应以「国家层面」评估治理策略或重大工程的成效。以珠三角污染为例，应引导学生了解地区问题如何影响生态及粮食安全，讨论国家环境污染管理策略与措施如何改善区域环境质素、促进大湾区的可持续发展。跨境议题亦「必须提及国家之间的地理联系」，包括引导学生了解中国在国际气候谈判中角色的演变，比较与其他国家气候政策的差异，「认识中国作为负责任发展中大国的担当」。

本港课程常见涉及价值判断、利益冲突或政策取舍的「开放讨论题」，指引批评答案取决于持份者立场，无标准结论，强调为配合价值观教育和国民教育的最新发展，「不可完全开放讨论，应有合适的总结」，教师须改为「阶梯式提问」，让学生认识议题与分析利弊后，始下结论。

教师忧与公经社科重叠

有不愿具名的地理科教师指，加入「国家视角」无可厚非，但中国在气候谈判的角色、环境治理等国策，在初中公经社、高中公民与社会发展科均涉猎，教学时应侧重于地理知识，「否则同学也分不清读地理抑或其他科」。至于「开放讨论题」，他认为现行课程均要求学生根据资料讨论，并非只问个人立场，期望当局提供更多拟题参考，让教师掌握如何设问，更能符合课程要求。

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有兼教公经社科的地理科教师则建议，以跨科协作、主题活动的方式讨论同一议题，让学生多角度思考。而27/28学年有新版教科书外，亦有更多教学资源，「教师施教会更放心」。

记者梁子健

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