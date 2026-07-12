DSE放榜2026︱JUPAS人数增5%竞争势加剧 5科22分始「稳入八大」 自修生插班生大增 团体料未来续见升势

中学文凭试周三放榜，今届联招是「人才子女」不设居港限制的最后一年，文凭试考生人数及参与大学联招人数持续增加，有应届考生忧虑未能入读心仪科目。学友社预料，文凭试和联招竞争加剧情况将持续，料今年考获5科至少22分才能「稳入八大」，成绩未达标者选科更宜谨慎。辅导教师协会主席叶伟民呼吁，考生在放榜前搜集好资料，为不同的成绩走向预先部署选科。

今年参与联招人数增至4.5万人

教育局去年规定2028/29学年起，居港满两年者才符合资助专上课程学额及资助申请资格，27学年过渡期要求居港一年，今年9月入学的「人才子女」则不受影响。学友社学生辅导顾问吴宝城指，今年应考文凭试考生人数从去年约5.5万人增至今年5.8万人，而截至去年12月，参与大学联招的人数从约4.3万人升至4.5万人，升幅均约5%。他认为在联招学位数目、整体考生及自修生表现等因素仍存不确定下，预料今年联招竞争将更为激烈，料考获5科至少22分，才有较大机会入读八大院校。

吴宝城解释，近年中学多了内地生插班，不少是中二至中四的插班生，惟高峰期仍未出现；连同回港读书的港籍生、港人子弟学校等，文凭试报考人数料将持续上升。部分考生可能因去年大学联招未获派心仪课程，拟藉合并成绩「卷土重来」。他强调22分只是较为安全入八大的分数，不代表19至21分的考生没有机会，但选科时需要更谨慎，不宜全放八大资助课程。翻查近年文凭试报考数据，自修生人数连续5年上升，增长速度亦高于学校考生。

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考生感忐忑 选科保守「留后路」

预计5科考获约20分的应届考生黄子盈，忧虑今年竞争激烈，或未能入读心仪的工商管理学科，在联招选科时较为保守，并报读副学士及自资课程。她坦言放榜前难免感到忐忑，藉留家消遣或逛街纾缓压力，以「平常心、轻松态度」面对。同是应届考生冼诺君预计5科可考获约25分，冀入读法律或环保相关学科，但心仪学科仅提供约20个学额，在激烈竞争下仍感忧虑。

对于考生与参与联招人数增加，辅导教师协会主席叶伟民指影响仍待观察，但认为能否入读大专院校仍涉多项因素，学生选科前应要了解自身兴趣、能力和志向，要留意院校及学科的基本入学要求、学科比重等，呼吁学生在放榜前搜集好资料，并为可能的成绩走向预先部署选科，以免当日因情绪影响抉择。

叶伟民亦建议，即将升中六的来届考生，暑假可梳理自己的成长和学习经历，「部分大专院校会看学生其他方面的发展或专项，面试时亦可能看重读书以外的全人发展经验」，特别是提升软技能或探索更多机会，以找出将来自己的发展方向。他举例学生可考虑参与公开演讲活动、或了解自己对人工智能的兴趣。

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记者：欧文瀚 实习记者：张骏宏

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