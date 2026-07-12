联招人数增5%竞争势加剧 学友社料5科22分较稳入八大 吁考生多元部署审慎选科

中学文凭试将于下周三放榜。学友社表示，今年文凭试考生人数及参与大学联招人数均按年增加约5%，预料联招入学竞争将进一步加剧，估计须考获5科至少22分才有较大机会入读八大，呼吁学生作多元准备。另外，提醒学生在使用人工智能咨询选科建议时，应参考专业人士意见，经比较后再作决定。

文凭试学生辅导顾问吴宝城表示，今年应考文凭试的人数从去年约5.5万人增至今年5.8万人，而截至12月参与大学联招的人数亦从约4.3万人升至4.5万人，两者均录得5%的升幅。他指出，在联招学位数目、整体考生及自修生表现等因素仍存不确定下，预料今年联招竞争将更为激烈，估计须考获5科至少22分才有较大机会入读八大院校。

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针对选科策略，吴宝城建议考生应预测自身「分数范围」，并按个人情况作出明确而灵活的选择。他同时强调，为避免「失手」，应考虑联招以外的升学途径，如副学士、SSSDP（指定专业／界别课程资助计划）及自资课程等，并透过EAPP完成申请，确保在放榜前已有学位在手。

另外，就Band A三个选择，他指出今年联招改选时间较往年延长至48小时，学生应善用时间审慎考虑，并采取较稳阵策略：首选可填报心仪学科，而第二及第三志愿则宜选择达到去年收生成绩中位数及高于其约5个百分位的课程，以增加入读大学的机会。

学生使用人工智能（AI）已属普遍。学友社提醒，学生如以AI咨询选科建议不宜尽信，因其准确性存疑，应同时咨询专业人士，经比较后再作决定。

放榜在即，预计能考获5科20分的应届考生黄子盈表示，忧虑今年竞争激烈，或未能入读心仪的工商管理学科。她坦言，联招选科时已采取较保守的策略，并报读副学士及自资课程，为自己留有后路。虽然内心忐忑不安，但她直言一切「已成定局」，届时会以「平常心、轻松态度」面对。

学友社执行总监梁国成透露，放榜辅导热线2503 3399，昨启用首日已接获19宗查询，较往年下趺18%，当中逾半来自家长求助，最长通话时间达160分钟。他建议家长和朋辈应以「同路人」身分，鼓励和支持应届考生，同时提供适当的空间和时间，切忌急于作决定。

教育局局长蔡若莲在社交平台帖文，勉励应届文凭试考生不论处于人生哪个阶段，均要以「积极正面的心态」面对不同的挑战。

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实习记者 张骏宏

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