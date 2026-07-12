世界杯2026｜佛教志莲小学改办亲子同乐日 300师生家长见证阿根廷晋级四强

世界杯赛事进入白热化阶段，今早举行最后两场八强赛事。早前将军澳佛教志莲小学有意于7月15日凌晨时分在校内直播四强赛事，引起热议，校方其后宣布改于今日早上举行「世界杯八强亲子同乐日」，约300名师生及家长一同见证阿根廷3比1击败瑞士打入四强。校长罗金源期望透过举办活动，让家长和学生留下共同回忆。

校长︰询「世界杯之夜」意愿 仅约40人参与

赛事9时开始后，一众家长和子女在学校礼堂透投影屏幕观看赛事，大部分虽为阿根廷球迷，但瑞士进攻期间喝采声亦不绝，双方射门不中后现场即传来阵阵可惜呼声。双方恶战至加时阶段，祖利安艾华利斯一球「世界波」为阿根廷反先2:1一刻，礼堂内呼声雷动，多名家长及子女难掩兴奋跳跃高呼，直至完场哨声一响，众人为两队球员的表现报以致以掌声。

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自言并非狂热足球迷的罗金源表示，观赛活动最早由体育组的老师提出建议，考虑到学校曾举办宿营，故希望以类似方式举办「世界杯之夜」并收集意见，但仅接获约40余名家长有意参与，考虑各方因素后便决定改以同乐日形式举办活动。他期望透过活动让家长和学生留下共同回忆，「有助改善亲子关系之余，又能让学生明白老师并不是冷冰冰」，并表明对学生有益的活动会继续推行。

校方亦邀得著名球评员钟志光到场一同观赛，并与学生玩游戏送奖品。曾当老师的他透露这次是第一次在学校观看球赛，又认同校方最初在凌晨观赛的想法，「深夜看球改变平时的生活习惯，是会有特别的感觉」，相信如能办成学生定会一生难忘。他直言今届赛事有很多具备教育意义的例子，期望学校以至政府日后能作跟进，加强推广体育活动以至支持港队代表。

对于是否同意在凌晨观赛，两名女儿均是该校学生的梁太坦言，当初校方收集意见时认为时间太晚，所以表示不会参加，「希望小朋友有正常作息时间」，今日就能好好的一同支持美斯。女儿现就读小四的黄太认为凌晨观赛是「难得的机会」，但现在多了摊位游戏，大家参与度也更高，是一个很好的试后活动。应侄儿邀请来校的薛氏夫妇认为学校可多举办类似活动，特别是家长较少机会与高小学生一同参与学校活动，相信这些活动能带来美好的回忆。

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另外，学校亦在操场和课室等地设置了合共6个摊位游戏，包括实体射龙门和控球活动，以至使用人工智能（AI）的英语挑战及互动球赛，甚至提供了怀旧的纸上足球和折纸足球供尝试。体育科的尹老师认为，透过这两款怀旧游戏，能让学生明白游乐并不一定需要花钱，更希望他们从中获得启发。

记者欧文瀚

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