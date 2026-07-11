DSE放榜2026︱调查：七成人避选易被AI取代学科 考生忧律师竞争大改选外交

中学文凭试周三（15日）放榜，有辅导机构调查发现，近六成受访应届文凭试考生有信心考获本地大学门槛，与往年相若。在人工智能（AI）浪潮下，七成受访考生避免容易被AI取代的学科，有考生原想就读法律学科，最终改变志向，以外交学科作为首选。

延伸阅读：DSE放榜2026︱全方位升学攻略 JUPAS改选/八大热门课程/弹性收生资讯 (持续更新)

机构「青年新世界」本月透过真人电话及网络问卷，访问246名应届文凭试考生，了解其选科情况及升学取态。结果显示，有59%受访者「非常有信心」或「有信心」取得入读本地大学的最低门槛「332A」，约35%「颇无信心」及「非常无信心」，与往年相若。

AI浪潮之下，部分行业初级职位大幅削减，调查发现高达七成受访考生会减少考虑易被取代的学科，包括计算机工程、法律和会计等；逾半人表示不认同要优先考虑AI学科，会优先考虑AI学科的占四成。调查亦发现，逾半受访者在考虑升学出路及选科时会使用AI辅助。

柳同学（左）原以法律系作为首志愿，考虑AI冲击法律行业后，决定改选「外交与国际事务」。高俊谦摄

应届考生柳同学原以法律系作为首志愿，但由于事务律师的业务性质，「AI可能有整个香港法例在资料库中，很容易就能调动做配对」，成为诉讼律师的竞争亦很激烈，导致出路较有局限，遂改中文大学开设的相关新学科「外交与国际事务」作为志向。

「青年新世界」义务总干事陈嘉敏表示，个人兴趣是学生日后学习的最大动力来源，建议考生在考虑选科时，仍应考虑自己的兴趣，同时多思考如何把自己的专业与AI结合。

延伸阅读：DSE放榜｜专家吁考生作三手准备 留意特定科目收生要求

另外，调查亦发现考生的内地升学意欲继续上升，有逾四成考生表示会考虑，较前年增加10个百分点。陈嘉敏表示，近年多了学校向学生会宣传内地升学的情况，大部分考生会作为备选，若其志向专业未能在港获取录，就到内地升学，尤以医学和牙医特别明显。机构建议港府参考香港卓越奖学金计划，成立「内地升学奖励计划」，资助杰出学生升读「双一流」建设大学，成香港培养具两地经验的高端人才。

诚邀大家做问卷调查，话俾我哋知你对《星岛教育》有咩意见！连结：>>按此<<

记者 高俊谦