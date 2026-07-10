浸大与华润隆地合作 学生公寓提供205宿位

浸会大学与华润隆地签署协议，后者旗下葵涌的「博誉」学生公寓项目，将在新学年为浸大学生提供205个宿位。浸大副校长（教与学）周伟立指，受惠「留学香港」政策，近年来港留学的非本地生人数大幅上升，形容今次合作适时有效缓解学生对宿位的殷切需求。

浸大代表、华润隆地代表在签约仪式上合照。 浸大提供

提供5层120个单位 免费接驳九龙塘校园

延伸阅读：葵涌酒店改学生公寓 华润隆地推招租 设900个宿位 月租6500元起

协议由浸大学生事务处辅导长李慧心与华润隆地资产管理平台总经理吴辉扬签署，「博誉」将为浸大学生在26至27学年提供5层全部120个住宿单位，包括35间单人房及85间双人房，合共容纳205名宿生；宿生可享用自修室、健身房、舞蹈室、影音室、娱乐室等配套设施，亦获安排直达浸大九龙塘校园的免费穿梭巴士服务。浸大亦联同华润隆地举办学生活动，丰富学习与住宿的生活体验。

华润隆地总经理温雪飞指，合作是双方携手支持青年发展的重要一步，积极响应港府建设国际教育枢纽、打造「留学香港」品牌，称把「博誉」打造为兼具安全、品质与温度的学生生活社区，提供共同学习、交流与发展机会，成为「第二课堂」。

「博誉」学生公寓前身是「悦品酒店‧荃湾」，华润隆地在今年初以9.53亿购入，并改为学生宿舍，共提供约900个住宿位。



延伸阅读：每日杂志｜学生宿舍打挖角大战 酒店业人才「吃香」 学者料未来数年需求增 吁增高阶管理培训课程

诚邀大家做问卷调查，话俾我哋知你对《星岛教育》有咩意见！连结：>>按此<<