「国家·识见」阅读平台辅助小学人文科 逾7万学生受惠

阅读可加深学生对国家发展与文化的认识。由中国文化研究院主办、中国银行赞助的「国家·识见」小学人文科阅读奖励平台今日举行颁奖典礼，嘉许计划内表现优秀的学生。计划吸引全港136间小学参与，连同校内课堂教学使用，逾7万学生受惠。有参与学生分享，透过平台加深对国家航天科技的认识，对本港有首位女太空人黎家盈而感到自豪。专家指平台作为小学人文学科辅助教学平台，有效补充课本内容，丰富国情教学素材。

平台设四大主题 丰富国情教学

「国家·识见」阅读平台设有三个由浅至深的学习阶段，围绕「国家地理」、「经济发展」、「社会新貌」及「科技成就」四大主题，带领学生认识国家最新发展与成就。初小、高小组学生登入平台完成各阶段阅读任务，内容包含文字、图片、资讯图像与影片，是配套小学人文科课程的专属学习资源。

获颁「卓越学校表现奖」的前五名学校，可推荐学生代表，与香港教育大学小学人文科教育荣誉学士课程准教师结为「学习伙伴」，参与「师友同行-说好国家故事」阅读分享会，将阅读所得改编成舞台表演，演绎国家发展故事。

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英华小学小六生钟知言与同学带来智能科技救援主题演出；他表示，透过平台阅读令他体会到「科技不再局限于专业领域，而是融入生活当中」。相关阅读资料亦帮助他应对课堂STEAM虚拟创作实验，从中体察不同人群的需求，同时令他更关注航天领域，尤其敬佩本港首位女太空人为国家航天事业作出的贡献。

中国文化研究院院长邱逸指出，该平台定位为小学人文科辅助学习工具，现有课本人文内容篇幅有限，「本身只有一两句说话」，平台就以文章、短片、互动游戏扩充教学素材。他指平台不会取代人文科教师，相关资源既可配合课堂，亦适合学生课后自主研习，弹性迎合教学所需。

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邱逸补充，现今学生习惯碎片化、快速阅读，平台透过多类型素材训练学生整合资讯的能力。随AI技术普及，学生学习媒介不再只有文字与影像，团队未来会加重学生自主创作环节。团队亦会分析计划收集的数据，掌握学生阅读喜好并增设对应内容；现有教材已涵盖航天科普、乡村扶贫，明年更会新增桥梯系列素材。

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