50间直资学校新学年申加学费 圣保罗男女中学IB课程涨逾8%

多间直资学校拟在2026/27学年加学费。教育局公布，共收到50份直资学校调整学费的申请，按年增加10份。本报统计发现，学校拟申请加幅介乎约3至8%，其中圣保罗男女中学中六IB课程涨逾8%，若加价获通过，本学年中五IB的学生家长，届时将交多4.1%学费。有直资校长坦言，政府削减资源是加学费的主要原因之一。

校长：政府削资源是主因之一

直资中学申请加学费幅度(部分) (资料来源：学校网页)

当局截至6月下旬接获50份直资学校调整学费申请，较去年40份增25%，另有28份不调整通知书，较去年少26%。当局表示，正按既定程序处理申请，期望在新学年开始前完成审批程序及通知学校有关结果。本报翻查部分直资学校网页，发现学校拟加学费的幅度介乎约3至8%。当中圣保罗男女中学，申请将中五和中六IB课程学费加至128500元，较目前的118700和123400元，分别增加约4%和8%，目前就读中五IB课程的学生家长，新学年需多支付5100元学费。至于该校中一至中六普通课程，拟加学费3100至3500元，增幅约4%。协恩中学则拟由43748加至45585元，加幅4.2%。

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直资小学申请加学费幅度(部分) (资料来源：学校网页)

小学方面，福建中学附属学校拟由42000元，加至44000元，增幅4.8%；圣保罗男女中学附属小学各级亦拟加约3000元学费，其中小一学费达85700元。直资学校议会副主席、英华书院校长陈狄安坦言，各校加学费原因不尽相同，例如通胀、学校有否长远发展计划等，惟不排除政府削减资源是主因之一。他强调学校已较审慎理财，之后会否再加学费，须视乎政府会否再调动资源，以及本港经济状况。

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记者 欧文瀚 高俊谦

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