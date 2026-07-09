愉景湾伟伦小学校网改归离岛 教局拨乱反正断东涌学生升中西区名校捷径 同区校长指符合原则

大屿山唯一升中衔接「英中」林立的中西区，愉景湾的圣公会伟伦小学，校网争议持续多年，终有定案。教育局决定理顺该校升中校网，改归离岛区，新安排适用于27/28学年起入读学生，日后居于愉景湾学生仍可提交地址证明，申请到中西区跨网升中。据悉当局向家长坦言，以往安排令伟伦小学获得收生优势，对其他小学构成不公，亦偏离便利居住愉景湾学生的政策原意。有身兼东涌小学校长的立法会议员形容是「拨乱反正」。

其他离岛家长刻意安排就读

教育局决定把伟伦小学升中校网调整为离岛区。网上图片

教育局日前通知家长，考虑到升中校网的规划原则、愉景湾交通状况与学额供求等，决定理顺伟伦小学的升中校网安排，由中西区改为离岛区。新安排适用于27/28学年起入读的学生，现时就读学生及9月入学的小一新生将不受影响。因应愉景湾受到交通限制，当局容许当地居民透过学校提交地址证明文件，申请跨网到中西区升中。

伟伦小学在1993年创校，当局当时考虑到愉景湾仅有往返中环的渡海小轮，并预期短期内不会兴建公营中学，遂特别安排把该校升中校网转属中西区。据悉，当局留意到连接东涌的陆路交通开通后，出入愉景湾返学的「其他离岛学生」人数不少，有家长更因该校中西区升中校网，刻意安排子女就读，认为情况偏离政策原意，导致伟伦小学获得收生优势，对其他离岛区小学构成不公。当局已就安排咨询持份者意见，获中学学位分配委员会、离岛区中小学校长、该区家长教师会联会支持，而办学团体圣公宗（香港）小学监理委员会亦表示理解。

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伟伦小学校网安排争议逾20年，尤其不少东涌家长为子女报读该校，借此提升入读中西区名校机会，既令东涌的小学生源被分薄，更一度令居于愉景湾的适龄小一生，被派到其他离岛小学，立法会先后多次讨论。翻查学校网站，今年该校参加升中派位的75名小六生中，41人获派港岛各区中学，其中24人获派中西区，包括英华女学校、圣士提反女子中学、皇仁书院、圣类斯中学等全开英文班的传统名校。对于新安排的影响，本报今日向伟伦小学及圣公会教育服务部查询，惟截稿前均未回复；教育局则回应指，新安排已取得适当平衡，已促请校方尽快书面通知家长，并在申请小一入学简介资料，清楚说明升中校网安排。

教育局强调，新安排已取得适当平衡，现正就读学生及9月小一新生不受影响。

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居民可申跨网 校方办学团体未回应

身兼东涌的教育工作者联会黄楚标学校校长、立法会议员黄锦良欢迎当局理顺安排，形容是「拨乱反正」，既符合根据行政区订立校网的原则，也兼顾到愉景湾居民的需要，但质疑有家长不满意当局安排，「东涌学生到荃湾、葵青区升中大有人在，怎会影响到市区升读中学，接受优质教育的机会？」他强调学校应以办学质素吸引家长报读，而非靠升中校网作为招徕。

记者 梁子健

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