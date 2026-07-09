愉景湾伟伦小学升中校网 27/28学年起改归离岛区

位于愉景湾的圣公会伟伦小学，是大屿山唯一衔接中西区升中校网的小学，教育局决定理顺安排，27/28学年起改归离岛区，但居于愉景湾学生仍可提交地址证明，申请跨网到中西区升中。教育局强调，新安排已取得适当平衡，现正就读学生及9月小一新生不受影响。

多年属中西区校网 成东涌家长报名校捷径

伟伦小学在1993年创校，当局当时考虑到愉景湾仅有往返中环的渡海小轮，并预期短期内不会兴建公营中学，遂特别安排把该校升中校网转属中西区，惟多年不少东涌家长为子女报读该校，借此提升入读中西区名校机会，既令东涌的小学生源被分薄，更一度令居于愉景湾的适龄小一生，被派到其他离岛。

教育局指，按既定原则理顺校网安排，圣公会伟伦小学以坐落的离岛区作为升中校网，新安排只适用于27/28学年或之后入读的学生，而现正就读学生及新学年入读的小一新生，均不受影响。当局亦考意到愉景湾一带的陆路交通仍受管制，在27/28学年起入读的学生如为愉景湾的居民，可透过学校向当局提交地址证明文件及跨网申请，继续以中西区为升中校网。

教局：已作适当平衡 愉景湾学生可申跨网

当局续指，在听取持份者的意见后，认为理顺安排已取得适当平衡，既贯彻小学升中校网为其所坐落行政区的原则，亦能顾及居于愉景湾受交通条件限制的学生的实际需要，反映当初为伟伦小学作出升中校网特别安排的政策原意；已就安排发信通知校方，促请学校尽快以书面通知家长，以及在申请小一入学的简介资料清楚说明升中校网安排。

本报记者