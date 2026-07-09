Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

愉景湾伟伦小学升中校网 27/28学年起改归离岛区

教育新闻
更新时间：23:21 2026-07-09 HKT
发布时间：23:21 2026-07-09 HKT

位于愉景湾的圣公会伟伦小学，是大屿山唯一衔接中西区升中校网的小学，教育局决定理顺安排，27/28学年起改归离岛区，但居于愉景湾学生仍可提交地址证明，申请跨网到中西区升中。教育局强调，新安排已取得适当平衡，现正就读学生及9月小一新生不受影响。

多年属中西区校网 成东涌家长报名校捷径

伟伦小学在1993年创校，当局当时考虑到愉景湾仅有往返中环的渡海小轮，并预期短期内不会兴建公营中学，遂特别安排把该校升中校网转属中西区，惟多年不少东涌家长为子女报读该校，借此提升入读中西区名校机会，既令东涌的小学生源被分薄，更一度令居于愉景湾的适龄小一生，被派到其他离岛。

教育局指，按既定原则理顺校网安排，圣公会伟伦小学以坐落的离岛区作为升中校网，新安排只适用于27/28学年或之后入读的学生，而现正就读学生及新学年入读的小一新生，均不受影响。当局亦考意到愉景湾一带的陆路交通仍受管制，在27/28学年起入读的学生如为愉景湾的居民，可透过学校向当局提交地址证明文件及跨网申请，继续以中西区为升中校网。

教局：已作适当平衡 愉景湾学生可申跨网

当局续指，在听取持份者的意见后，认为理顺安排已取得适当平衡，既贯彻小学升中校网为其所坐落行政区的原则，亦能顾及居于愉景湾受交通条件限制的学生的实际需要，反映当初为伟伦小学作出升中校网特别安排的政策原意；已就安排发信通知校方，促请学校尽快以书面通知家长，以及在申请小一入学的简介资料清楚说明升中校网安排。

本报记者

最Hit
华富邨谋杀案│死者任保安 被扼颈约两分钟昏迷 疑凶折返被擒
01:54
华富邨谋杀案｜死者遭扼颈约两分钟昏迷 50岁疑凶折返被擒 案件明天提堂
突发
5小时前
港人大赞IKEA叉电插头好抵买？支援快充模式「抵过买杂唛」 官方搞笑回应：唔驶去深水埗唔系讲笑！
港人大赞IKEA叉电插头好抵买？支援快充模式「抵过买杂唛」 官方搞笑回应：唔驶去深水埗唔系讲笑！
时尚购物
8小时前
施南生传病危留院  助手与林青霞等好友再到医院探望 张艾嘉：我会将你哋嘅关心话畀佢知
00:49
施南生传病危留院  助手与林青霞等好友再到医院探望 张艾嘉：我会将你哋嘅关心话畀佢知
影视圈
5小时前
结业潮｜屹立香港58年 老字号印尼餐厅1968黯然结业 周润发、陈豪曾捧场！
结业潮｜屹立香港58年 老字号印尼餐厅1968黯然结业 周润发、陈豪曾捧场！
社会
10小时前
「平民美食天堂」葵涌广场变死场？葵广二楼小食档集体消失 网民归咎3大致命死因
「平民美食天堂」葵涌广场变死场？葵广二楼小食档集体消失 网民归咎3大致命死因
饮食
2026-07-08 16:10 HKT
7-Eleven年度77折强势回归！「711大折日」首度加推至48小时 提早一日雪糕/汽水/米/油劲减
7-Eleven年度77折！7-11首度加推「711大折日」至48小时 雪糕/汽水/米/油劲减 1方法再减$10
生活百科
10小时前
施南生传病重留医丨徐克现身养和探望前妻：畀啲时间空间佢 合作无间离婚仍维持情谊
02:31
施南生传病重留医丨徐克现身养和探望前妻：畀啲时间空间佢 合作无间离婚仍维持情谊
影视圈
2小时前
巴威台风路径。台湾气象署
超强台风巴威︱「巨兽」相当于9个浙江省 台湾已发海警 超前部署防灾
两岸热话
8小时前
Bob林盛斌大女拍内衣广告 林霏儿穿Bra Top晒丰满身材 自信性格获广告商青睐？
Bob林盛斌大女拍内衣广告 林霏儿穿Bra Top晒丰满身材 自信性格获广告商青睐？
影视圈
3小时前
单身女苦候17年半二派雍盛苑 喜获靓楼跨区返工个几钟都唔嫌远 网民惊讶以为派居屋｜Juicy叮
单身女苦候17.5年二派雍盛苑 喜获靓楼跨区返工个几钟都唔嫌远 网民惊讶以为派居屋｜Juicy叮
时事热话
7小时前