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都大LiPace办14文凭或高级文凭 拟收1600学生

教育新闻
更新时间：08:00 2026-07-10 HKT
发布时间：08:00 2026-07-10 HKT

中学文凭试下周三放榜，部分学生或会报读副学位课程寻找出路。都会大学李嘉诚专业进修学院（都大LiPACE）新学年开办14个文凭或高级文凭课程，预计收录1680名学生。

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都大LiPACE将于新学年开办13个全日制高级文凭及1个全日制基础文凭课程。高俊谦摄
都大LiPACE将于新学年开办13个全日制高级文凭及1个全日制基础文凭课程。高俊谦摄

都大LiPACE将于新学年开办13个全日制高级文凭及1个全日制基础文凭课程，预计分别取录1530及150名学生。当中7个高级文凭课程属政府指定专业/界别课程资助计划（SSSDP），涵盖医疗护理、健康及分子检测、创意文化及艺术实践、旅游及款待等，共560个资助学额，获资助后每年学费介乎26620至43960元；其余6个高级文凭，学生可申请持续进修基金，若获全额资助每年学费介乎54850至56950元。学院强调职业导向与实务并重，会安排学生到机构实习，更有机会直接获聘为全职员工。

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院长曾德源指，今年报名情况稳定，学院以本地生为主，至于内地生占24%，预计新学年将增至28%。他指金融科目一直受内地生欢迎，本地生则热衷医疗护理。至于创意文化课程，他指本地及内地生均有兴趣，料收生人数增至120个。本港正面对经济转型，不少学生毕业后「揾工难」，曾德源坦言学生按兴趣尝试，未必再适合新世代的职场，校方已因应政府政策加入新元素，例如健康及分子检测高级文凭，以回应创科技术人员需求，重申科目「要符合兴趣及体制转变」。

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记者 高俊谦

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