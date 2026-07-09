信义会两校终止合并 马信校长简淑菁留任

因应学龄人口结构性下降，基督教香港信义会马鞍山信义学校原拟与同属办学团体的禾𪨶信义学校合并，惟方案遭两校家长强烈反对。马信今日向家长发信，宣布「即时终止向教育局申请合并」，学校将维持于现有校舍运作，校长简淑菁亦会留任。教育局表示已收到两所办学团体通知取消两校合并的申请

校董会于通告中解释，面对适龄学童人口下滑的结构性挑战，办学团体早前曾探讨两校合并可行性，以促进学校持续发展。校董会指出，合并涉及复杂程序，办学团体须先完成内部既定程序，方能进行公开咨询。为此，办学团体上周五（3日）举行家长会，并派代表到场回应家长提问，会后，办学团体已审慎考虑各方意见，最终决定终止合并申请。

而在今日校董会会议中，在讨论办学团体的最新意见段，决定「即时终止是次向教育局申请合并」，学校会维持目前校舍的运作，而校长简淑菁将继续留任校长，不会调至他校，将继续筹务发展

对于两校终止合并，教育局确认表示已收到办学团体通知，并已知悉办学团体及相关学校已就合并计划及调任校长事宜发出家长信，向家长及教职员等持份者作出交代。

教育局表示，面对学龄人口结构性下降，办学团体应按地区及学校的实际情况，负责任地及早规划属下学校的未来发展，表示这是应有之义。同时，在制订合并方案的执行细节和时间表时，办学团体及相关学校必须持续与持份者保持充分沟通，了解并适切回应家长的关注，让他们明白学校的决定，从而完善计划的各项细节

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