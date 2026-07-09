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50间直资学校申请26/27学年调整学费 464间幼稚园申请加学费

教育新闻
更新时间：17:50 2026-07-09 HKT
发布时间：17:50 2026-07-09 HKT

多间直资学校及幼稚园拟在26/27学年加学费。教育局今日(9日)回复本报查询，表示截至6月下旬，共收到50份直资学校调整学费的申请和28份不调整学费的通知书。当局现正按既定程序处理有关申请，以期在新学年开始前完成审批程序及通知学校有关结果。

28直资校不调整学费

当局指，拟于新学年调整学费的直资学校，须就加费咨询家长，包括向家长解释原因，以及回应家长对增加学费的意见和关注。教育局亦会要求学校按规定把不少于学费总收入的10%拨备作为学费减免／奖学金用途，确保学生的学习不会因经济困难而受影响。

延伸阅读：保良局香港道教联合会圆玄小学小一入学讲座 直资学校98%毕业生获派英中｜小一入学

至于幼稚园，截至6月23日，约700所参加幼稚园教育计划的幼稚园当中，459所已递交2026/27学年的学费建议，其中122所表示2026/27学年的学费将维持不变，1所申请调减学费，以及336所申请调升学费。至于没有参加计划的幼稚园，教育局接获128所申请在2026/27学年调升学费，以及40所维持学费不变。教育局现正按既定程序处理有关申请，以期在新学年开始前完成审批程序及通知学校有关结果。

延伸阅读：教育局推7新幼园校舍 优先考虑迁校申请

当局表示，幼稚园在提交申请前须尽早让家长得悉建议学费的数额，并因应家长的意见及关注，向他们解释学校收取学费的原因及作适当跟进。在任何情况下，参加计划的幼稚园的学费，均不得超出教育局订明的上限。

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