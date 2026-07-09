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升中教科书 家长叹「买到穷」教师指无必要全换新书

教育新闻
更新时间：17:31 2026-07-09 HKT
发布时间：17:31 2026-07-09 HKT

今日为中一注册首日，有升中新生家长到书局采购新学年教材。记者前往其中一间书局了解家长购书情况，有中学教师慨言，指家长反映教科书近乎「买书买到穷」，表示不少教科书仅微调少量内容，实无必要全数更换新书；亦有家长仅因缺少教材的电子启用码，便要花费三百多元整套重新购入。书局助理总经理杨次濂则提到，近年陆续有学校因收生不足面临杀校，整体教科书市场需求因而持续缩减。

有执教中文及数学的陈老师，今日特地到书局代邻里有需要的家长购书。谈及教科书开支，她引述不少家长感慨「买书买到穷」，特别是低收入家庭十居其八难以负担全套书单，部分中一书单总额更逾六千元。陈老师补充，不少课本仅微调少量内容，却年年改版，根本无更换新书必要；在学校书簿费用的开支上，部分教师要求学生隔页书写、格式须符合评分标准，额外添置簿本令开支大增。她直言「如果将来有小朋友，我不会让他在香港读书，因为太贵了！」

延伸阅读：初中中史教科书改版︱清政府「割让」用字改变 变英国强占、强租、割占

不少家长为子女升中购书同样面对无奈困境。育有即将入读培正中学儿子的欧氏夫妇表示，中学中文课本售价较小学贵一倍，虽然会使用旧书，但要视乎书本损耗状况。欧太称，家中原有中文旧课本，惟欠缺售价 55元的电子启用码，厂商不容单独购买启用码，只能花三百多元整套重买新书，担心缺码影响子女课堂学习。欧先生补充，升中后交通、补习等开支亦会接踵而来，各项教育支出百上加斤。而另一黄生先前来书局为女儿购书，女儿表示比起小学，升中一的教科书总共贵了2000元，但都会为了学习所需而选择购置新书。

天利行书局助理总经理杨次濂分析，书价普遍按年上升4%，而今年教科书普遍加价的主要源于出版社营运成本上升。他解释，当局规管出版社直接调涨书价，业者只能提高发行折扣，例如「以往发行折扣为8折，现时调至83折」，而当中的折扣并非由书局定，而是出版社定。他直言变相压缩书店利润；而课本改版需要跟随教育局课程大纲调整，出版社须配合更新「你不跟他(指示)做，你就不能卖」
 
杨次濂慨叹行业情况大不如前「以往未开门就排队，现在少了这些场面」，背后原因是因为出生率持续下跌，适龄学生人数逐年减少，再加近年多间学校因收生不足面临杀校，整体教科书市场需求持续萎缩。

记者 佘丹薇

延伸阅读：教科书平均加价3.6% 创近年新高 初小科学书升幅高达9%

 

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