中一教科书全套逾6000元家长叹「买到穷」有教师指未必要全数用新书

昨日是中一注册首日，中一新生家长办理入学手续后，随即到书局为子女购买教科书。据本报统计，有中学的中一教科书全套逾6000元。有中学教师直言家长「买书买到穷」，不少教科书仅微调小量内容，未必要全数用新书；有家长坦言子女升中后开学支出百上加斤，即使买二手书却无电子教材启用码，最终仍要买新书而无法悭钱。书局坦言学龄人口下跌，令教科书市场需求持续缩减，出版社减少折扣，变相压缩书店利润。

2026/27学年中一教科书价格比较(部分学校) 学校名称 价格 学校名称 价格 沙田苏浙公学 $6931(+0.9%) 香港培正中学 $6107.5(+3.3%) 嘉诺撒圣心书院 $6386.5(+0.6%) 中华传道会刘永生中学 $5763(+3.4%) 嘉诺撒圣玛利书院 $6298.5(-2.6%) 圣保禄中学 $5608.5(+3.7%) 圣类斯中学 $6283.5(+14.7%) 香港仔浸信会吕明才书院 $5443.5(-2.4%)

以书单上有显示的价格计算，连同学校代购或出版书目、字典、地图、指定阅读书目等(资料来源：各校书单)

本报昨收集部分中学中一书单，虽有学校列明个别课本可使用旧书，但为数不多，而新学年中史科课本须使用新版。大部分学校中一教科书价格介乎4600多至6000多元，其中沙田苏浙公学每套价格更达6931元，较去年增近1%；增幅最高是圣类斯中学，中一教科书价由去年5479元，增14.7%至6283元（见附表）。

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为电子书启用码买新书

在中学任教中文科及数学科的陈老师，昨到书局为邻居购书，她感叹家长「买书买到穷」，特别是低收入家庭难以负担。她认为不少课本每年微调小量内容，根本无更换新书必要；在学校书簿费用的开支上，部分教师要求学生隔页书写、格式须符合评分标准，额外添置簿本令开支大增，「如果将来有小朋友，我不会让他在香港读书，因为太贵了！」。

不少家长亦感无奈，儿子入读培正中学的欧氏夫妇指，中文科课本售价较小学贵一倍，虽然有二手课本，惟欠缺售价55元的电子书启用码，厂商不容单独购买，为免缺码影响子女课堂学习，只能花300元整套买新书。他们不讳言，升中后交通、补习等开支亦会接踵而来，各项教育支出百上加斤。另一家长黄先生坦言，女儿升中的教科书价格较小学贵2000元，但为了学习所需，仍会选择购置新书。

书局助理总经理杨次濂分析，书价普遍按年加价4%，在当局规管直接调涨书价下，出版社调低折扣，变相压缩书店利润，「以往发行折扣为八折，现时调至八三折」。杨次濂慨叹，行业情况大不如前，「以往未开门就排队，现在少了这些场面」，背后原因是出生率持续下跌，适龄学生人数逐年减少，加上近年多间学校因收生不足面临杀校，整体教科书市场需求持续萎缩。

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