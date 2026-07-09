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调查：逾4成受访考生选传统大学 近半未闻应科大

教育新闻
更新时间：17:16 2026-07-09 HKT
发布时间：17:16 2026-07-09 HKT

文凭试下周三放榜，虽然政府大力推动职专教育，但青年协会调查发现，逾4成受访应届考生及中五生倾向报读传统大学，近半更未听过应用科学大学。然而「条条大路通罗马」，有学生循职专教育闯出一片天，立志投身工程专业的莫曜骏，在职业训练局（VTC）修毕屋宇装备工程学高级文凭，将入读香港大学机械工程系，他寄语考生要找到自己「努力的方向」。

延伸阅读︰车迷女技术员学徒-膺VTC杰出菁英练习生

青协访问1241名应届考生及中五生，发现逾4成受访学生倾向优先选择传统大学，有意报读「应科大」者不足半成，近半人更直言从未听闻「应科大」。然而，逾半人认同「取得专业资格」是修读大学学位的重要意义之一。青协建议加强推广职专教育的优势与就业前景。

VTC新学年办140课程

新学年将入读港大机械工程系，VTC屋宇装备工程学高级文凭毕业生莫曜骏，正是通过职专教育逆转人生的故事。他坦言中学时对人生规划「没有方向」，文凭试成绩不算标青，直到在一次VTC讲座了解到学习可与专业发展结合，加上家人亦从事工程相关行业，遂决定报读高级文凭课程。本身缺乏理科基础，加上教学模式与中学截然不同，成为求学挑战，幸好老师由浅入深教导，令他逐步跟上进度，而课程与业界的紧密联系，提供不少「一手」资讯与经验，他就曾参与深圳交流，亲身接触及了解内地工程的发展，为未来投身工程行业作准备。

VTC高级助理执行干事郭龙基指，新学年开办约140个课程，涵盖学士学位、高级文凭、基础课程文凭、职专文凭及文凭课程等，共提供约1.3万个学额，7月15日至20日接受统一收生计划申请。来年课程亦将全面融合人工智能的教学，培养学生从「识用AI」走向「应用AI」，成为应用型专才。

延伸阅读︰VTC要求教员修读AI课程-推虚拟导师支援学生

实习记者 张骏宏

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