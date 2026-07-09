文凭试放榜在即 VTC毕业生吁应届考生按兴趣找出路

文凭试放榜在即，应用学习课程亦是考生出路之一。在职业训练局修读屋宇装备工程学高级文凭的莫曜骏，立志投身工程专业，经历2年课程后，将升读香港大学机械工程系三年级。职训局透露，会在新学年开办约140项课程，涵盖学士学位、高级文凭、基础课程文凭、职专文凭及文凭课程等，共提供约1.3万个学位。

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职业训练局（VTC）毕业生莫曜骏的求学经历转折，他指中学时对人生规划「没有方向」，文凭试成绩不算标青，直到参与VTC的讲座，认识到学习可与专业发展结合，加上家人从事工程相关工作，启发他报读屋宇装备工程学高级文凭。他指入学初期曾感吃力，因为自身缺乏理科基础，且未能适应理论与实践并重的教学环境。幸好老师的教导下，由浅入深，慢慢让他对学业得心应手。谈及实践方面，他指校方与业界的紧密联系，提供了很多「一手」资讯和经验，曾参与深圳交流，亲身接触及了解内地工程的发展，为未来投身工程行业作好准备。作为过来人，他寄语应届文凭试考生，不要将文凭试视为人生的全部，要替自己找到「努力的方向」。

修读机场营运管理高级文凭的毕业生关敏懿表示，因父母在机场工作，导致她自小便对航空产业情有独钟。在修读基础文凭期间，慢慢发现自己对机场后勤营运工作的兴趣，因此决定升读机场营运管理课程。 她坦言，过去对航空业只是一腔热血，方向未明。 幸在课程的指导下，逐步让她建立专业知识及个人目标。现于航空物流货运公任职航班统筹员的她，亦寄语考生不要因成绩而质疑自己，应按兴趣和态能力选择合适的出路。

毕业生关敏懿 (左) 寄语应届考生不要因成绩而质疑自己，应按兴趣和态能力选择合适的出路。张骏宏摄

职训局高级课程执行干事郭龙基表示，课程一向著重理论与实务并重，来年将全面融合人工智能的教学，培养学生在大数据时代下，从「识用AI」走向「应用AI」，成为应用型专才。职训局将于新学年提供约140项课程，而有关统一收生计划的申请亦于下周三至20日进行。

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实习记者 张骏宏

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