学校推荐直接录取计划︱八大DSE放榜前收319人 「医学与健康」范畴录取人数最多

第5届的「学校推荐直接录取计划」（SNDAS）结果出炉，教育局宣布共收到847份有效提名，经八大面试后，共向325人发出「直接录取」通知，其中319人已接受录取。在接受录取的学生之中，以「医学与健康」最多，占68人；其次是理学、计算科学与工程。

收847份有效提名

教育局指今届SNDAS共收到433间中学，合共847份有效提名。经过八大安排面试后，各院校在中学文凭考试(DSE)成绩公布前，向325人发出「直接录取」通知，其中319人接受录取，在9月入读资助学士学位课程。按学科范畴分类，最多人获录取的「医学与健康」，达到68人；理学、计算科学与工程，分别有57及55人获录取。

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当局指，八大可提名当中在艺术、体育及╱或社会服务方面表现超卓者获取奖学金，提名名额将根据各大学于SNDAS下的收生人数按比例分配，获奖者可无须通过经济状况审查而在四年修业期内每年获发放10000元奖学金。为提倡多元卓越文化，民政及青年事务局亦由25/26学年起推行多元发展奖学金，由华人永远坟场管理委员会赞助，奖励透过SNDAS获大学录取，且在艺术、体育及／或社会服务方面表现杰出的学生。

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本报记者

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