调查：有Z世代日用社媒18小时拥11帐号 网上负面互动 加剧现实孤独感

社交媒体已是生活不可或缺的部分，Z世代「机不离手」。香港基督教服务处的调查发现，有受访青年日均使用社媒长达18小时，高度活跃者更拥11个帐号。网上负面经历，与现实人际关系的疏离，加剧青年的孤独感，建议政府培养数码健康习惯，不应该只偏重于使用时间与视力影响，更须纳入精神健康元素。

调查以问卷形式，访问572名11至24岁青少年，探讨他们使用社交媒体习惯。结果显示，受访青年平均10岁便拥有首个社媒帐号，最年轻者仅2.6岁；他们日均使用时间达4.1小时，最长更达18小时。近4成人拥有3至5个社媒帐号，主要使用WhatsApp、Instagram及YouTube等平台，用于寻找娱乐及与朋友保持联络。

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过来人吁用社媒要节制

然而，调查揭露逾3成人不认同使用社媒次数越多，可减轻自身的孤独感。相反，使用社媒青年的平均孤独感达20.5分，介乎「低孤独感」与「中孤独感」之间，高于非使用者的17.7分。研究及发展中心主任陈志慧指，使用社交媒体未必是提升年轻人孤独感的导火线，反而网上的负面互动，与现实人际关系的疏离，始是问题核心。

19岁阿欣（化名）在疫情期间，未能与朋友恒常见面，而沉迷上网打机，成绩一落千丈，甚至沦为同学笑柄，「觉得自己不属于学校」。现实世界得不到认同，阿欣在网络世界同样碰壁，曾经因自拍照被网友取笑而闹得不快，更被删除好友，令她自我形象低落，甚至一度缺课，「不敢再将自拍照上载至社交媒体，更要戴口罩出街」。

幸在母亲的鼓励下，阿欣向社工寻求辅导，逐步解开心结，「不需要太在意别人的眼光，要学习接纳自己的不完美」。作为过来人，阿欣寄语使用社媒要节制，「不要过分依赖」。

社工倡培养数码健康习惯

机构指「数码健康」不应只限于屏幕管理或风险防范，注册社工阮翘恩建议，政府应将精神健康、孤独感、数码压力及网络负面经历，纳入针对儿童及青少年使用电子屏幕及社媒的健康指引内，并定期监察年轻人的身心社交发展，及早识别高风险群体；学校加强学生资讯素养以外，亦应建立正向同侪关系与归属感，协助学生建立健康的人际关系与社交支持网络。

网络沉溺辅导中心主任邓震宇则建议，年轻人主动培养人际技巧、批判思维及正确意识，从中学会选择合适的朋友，连结真实人际关系；家长应担任「同行者」，聆听子女的心声，共同解决问题。

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实习记者张骏宏

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