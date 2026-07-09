Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

调查：有Z世代日用社媒18小时拥11帐号 网上负面互动 加剧现实孤独感

教育新闻
更新时间：07:30 2026-07-09 HKT
发布时间：07:30 2026-07-09 HKT

社交媒体已是生活不可或缺的部分，Z世代「机不离手」。香港基督教服务处的调查发现，有受访青年日均使用社媒长达18小时，高度活跃者更拥11个帐号。网上负面经历，与现实人际关系的疏离，加剧青年的孤独感，建议政府培养数码健康习惯，不应该只偏重于使用时间与视力影响，更须纳入精神健康元素。 

调查以问卷形式，访问572名11至24岁青少年，探讨他们使用社交媒体习惯。结果显示，受访青年平均10岁便拥有首个社媒帐号，最年轻者仅2.6岁；他们日均使用时间达4.1小时，最长更达18小时。近4成人拥有3至5个社媒帐号，主要使用WhatsApp、Instagram及YouTube等平台，用于寻找娱乐及与朋友保持联络。

延伸阅读︰学者倡整合资源-支援特教生精神健康

过来人吁用社媒要节制

然而，调查揭露逾3成人不认同使用社媒次数越多，可减轻自身的孤独感。相反，使用社媒青年的平均孤独感达20.5分，介乎「低孤独感」与「中孤独感」之间，高于非使用者的17.7分。研究及发展中心主任陈志慧指，使用社交媒体未必是提升年轻人孤独感的导火线，反而网上的负面互动，与现实人际关系的疏离，始是问题核心。

19岁阿欣（化名）在疫情期间，未能与朋友恒常见面，而沉迷上网打机，成绩一落千丈，甚至沦为同学笑柄，「觉得自己不属于学校」。现实世界得不到认同，阿欣在网络世界同样碰壁，曾经因自拍照被网友取笑而闹得不快，更被删除好友，令她自我形象低落，甚至一度缺课，「不敢再将自拍照上载至社交媒体，更要戴口罩出街」。

幸在母亲的鼓励下，阿欣向社工寻求辅导，逐步解开心结，「不需要太在意别人的眼光，要学习接纳自己的不完美」。作为过来人，阿欣寄语使用社媒要节制，「不要过分依赖」。 

社工倡培养数码健康习惯

机构指「数码健康」不应只限于屏幕管理或风险防范，注册社工阮翘恩建议，政府应将精神健康、孤独感、数码压力及网络负面经历，纳入针对儿童及青少年使用电子屏幕及社媒的健康指引内，并定期监察年轻人的身心社交发展，及早识别高风险群体；学校加强学生资讯素养以外，亦应建立正向同侪关系与归属感，协助学生建立健康的人际关系与社交支持网络。

网络沉溺辅导中心主任邓震宇则建议，年轻人主动培养人际技巧、批判思维及正确意识，从中学会选择合适的朋友，连结真实人际关系；家长应担任「同行者」，聆听子女的心声，共同解决问题。

延伸阅读︰澳洲新法例禁16岁以下青年用社交媒体-港府更新指引应对社媒影响-料本年提建议

实习记者张骏宏 

诚邀大家做问卷调查，话俾我哋知你对《星岛教育》有咩意见！连结：>>按此<<

最Hit
施南生被传病重正留医  张艾嘉、俞琤赶到医院探望  5月时露面暴瘦需搀扶
施南生被传病重正留医  张艾嘉、俞琤赶到医院探望  5月时露面暴瘦需搀扶
影视圈
11小时前
香港仔华富邨两女小巴站打交 53岁妇头伤不治 警拘50岁女子涉谋杀。黎志伟摄
香港仔华富邨两女小巴站打交 53岁妇头伤不治 警同日拘50岁女子涉谋杀
突发
8小时前
施政报告2026懒人包｜长者医疗券加码、重推租置公屋？即睇公布日期/政界消息及倡议
施政报告2026懒人包｜长者医疗券加码、重推租置公屋？即睇公布日期/政界消息及倡议
政情
12小时前
国泰飞伦敦客机罗马尼亚上空曾失联 北约派战机升空警告 国泰：沿用经批准航道运作
01:25
国泰飞伦敦客机罗马尼亚上空曾失联 北约派战机升空警告 国泰：沿用经批准航道运作
突发
14小时前
片皮鸭名店霸王山庄全线结业！ 开业23年尖沙咀最后分店失守 1原因黯然退场 网民不舍：好多嘢都好好味
片皮鸭名店霸王山庄全线结业！ 开业23年尖沙咀最后分店失守 1原因黯然退场 网民不舍：好多嘢都好好味
饮食
19小时前
「平民美食天堂」葵涌广场变死场？葵广二楼小食档集体消失 网民归咎3大致命死因
「平民美食天堂」葵涌广场变死场？葵广二楼小食档集体消失 网民归咎3大致命死因
饮食
16小时前
奥运冠军「体操皇后」刘璇晕倒家中  半夜送院半小时呕15次  患一症全身抽搐极吓人
奥运冠军「体操皇后」刘璇晕倒家中  半夜送院半小时呕15次  患一症全身抽搐极吓人
影视圈
12小时前
夫妻3万元平装千呎「毛坯房」不髹油漆不铺砖 建筑废料砌厨房 强调非悭钱 盼展现个人风格
夫妻3万元平装千呎「毛坯房」不髹油漆不铺砖 建筑废料砌厨房 强调非悭钱 盼展现个人风格
家居装修
2026-07-08 06:00 HKT
当局铲平涉事酒店，以示治理决心。Rohit6156585804@X
印度13岁女被拐5天遭逾30男轮奸 官方铲平3涉案酒店向罪犯宣战
即时国际
10小时前
福田口岸严打「火车头」！港人直击「蓝衫军」活捉烟民 罚款「呢个数」网民叫好｜Juicy叮
福田口岸严打「火车头」！港人直击「蓝衫军」活捉烟民 罚款「呢个数」网民叫好｜Juicy叮
时事热话
21小时前