DSE放榜2026︱调查：护理学最受应届考生欢迎 AI类学科亦受青睐

文凭试放榜在即，应届考生须筹谋出路。有人力资源公司进行调查发现，在人工智能（AI）大行其道下，人工智能工程学、数据科学及系统与技术工程学，成为最受应届考生青睐的AI类学科。整体方面，护理学成为最受应届考生欢迎的学科。

优才资源中心在去年11月至今年1月，以问卷访问3562名应届文凭试考生，发现愿意从事AI相关工作的考生比例，由去年5.9%升至今年6.8%；最受考生青睐的AI类学科依次为人工智能工程学、数据科学及系统与技术工程学，共占13.4%，但不少考生仍对AI领域却步，3成人认为「缺乏兴趣/觉得沉闷」、「能力不足/觉得太难」是主要障碍，另近一成人因数理科目表现等因素而却步。整体选科方面，护理学首度成为最受欢迎的学科，达13.8%，其次为心理学；最不受欢迎学科则是英文或英国文学，达15.1%。

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机构：学校应加强AI与学生的思维能力

AI导师文恩澄直言，各行各业均须接触AI，即使护理等以人为本的科目亦无法避免，例如护士可通过AI协助分析病人病历，又认为被AI替代并非职业，而是「不愿学习新工作方式的人」。

对于AI成为教育趋势，优才资源中心总监陈伟权认为，现时学校应加强AI与学生的思维能力，譬如在专题研习中加入口头答辩环节、要求学生提交AI的对话纪录，以掌握他们对学科及知识的了解。

记者 佘丹薇

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