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蔡若莲：洪厦大学城定位高端专才培训

教育新闻
更新时间：07:45 2026-07-09 HKT
发布时间：07:45 2026-07-09 HKT

洪水桥/厦村发展区逾22公顷的北都大学城校地，将于两个月内招标。教育局局长蔡若莲回复立法会议员质询指，洪厦大学城区将融合邻近的高端专业服务与专才培训联动发展，政府的大学城筹建组将跨部门协调推动。多名议员关注财政安排，蔡若莲强调院校须自资发展大学城，政府会提供贷款，并鼓励院校与商界合作及善用市场力量。

筹建组跨部门协调发展

蔡若莲在立法会表示，洪厦大学城区将定位为「智能制造应用型专上教育及国际化人才培育中心」。直播截图
蔡若莲在立法会表示，洪厦大学城区将定位为「智能制造应用型专上教育及国际化人才培育中心」。直播截图

蔡若莲昨在立法会回复议员质询指，最先推出的洪厦大学城区，将定位为「智能制造应用型专上教育及国际化人才培育中心」，院校可利用城区推动校园建设，聚焦前沿跨学科与大湾区关键产业的学术与技术需求。至于牛潭尾大学城区将为生命健康科技、人工智能、机械人、微电子等先进产业的创新发展提供重要平台；新界北大学城区则融合艺术、科技与研发，支持新兴产业和传统产业再工业现代化发展。她亦指，《北部都会区发展条例草案》提出精简改划程序、简化建筑许可申请等措施，有助大学城区建设提速提效。

延伸阅读︰北都大学城启动发展 洪厦3用地两月内招标 蔡若莲：面积倍增至22公顷 首期年底完成平整｜专访

对于有建议另设部门统筹大学城发展，蔡若莲直言暂无需要，重申筹建组有跨部门参与，在规划过程已有政策统筹与协调。教育界议员邓飞与进出口界议员钟奇峰，先后关注大学城的财政成本，蔡若莲指院校须以自资模式发展，政府已预留资源提供贷款，同时鼓励院校善用市场力量，与商界合作发展部分项目、采用市场运作策略或吸纳社会资本参与等。

蔡若莲傍晚在社交平台帖文，透露日前与八大代表到洪水桥第31A区的校园区用地考察，期间介绍北都大学城区的整体规划、发展愿景及最新进展等情况，形容各院校代表关心大学城区的规划及建设进程，并提出不少意见，她期盼各校深入思考通过自身特色及优势学科，善用全球网络，积极与国际知名院校以灵活创新模式，开拓更多品牌及联合课程、研究合作和交流项目。

本报记者

延伸阅读︰五年规划｜特首会见高教界代表 雷添良：北都大学城区面积料达1000公顷 相关院校支持此发展模式

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