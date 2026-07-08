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科大两大项目获逾五千万研资局资助 推进长者医疗健康

教育新闻
更新时间：21:55 2026-07-08 HKT
发布时间：21:55 2026-07-08 HKT

因应本港人口老龄化趋势，科技大学积极推动长者健康护理与乐龄科技研究。研究资助局（研资局）最新公布的2026/27年度「策略专题研究资助金」结果显示，今次六大获批项目当中，两项由科大学者牵头开展，分别聚焦「关爱社区的康健与遐龄」及「智慧科技与乐龄」两大领域。两项目合共获得5441万港元资助（含大学配对资助），资助总额居本港各大院校首位。

不少居于安老院舍及在医院接受康复治疗的长者都因免疫系统较弱，科技大学化学及生物工程学系教授邢怡铭牵头的「医院和安老院舍场景下基于现场诊断技术和智能新材料的人工智能辅助老年人综合感染管理」，以AI辅助全流程感染管理系统，整合实时临床数据，为长者制定个人化治疗与护理方案，提升院舍及医疗场景下的感染管理效能。

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研究涵盖两大方向，分别为研发即时检测技术与可穿戴生物传感器，实现大规模耐药菌现场筛查、细菌药物敏感度快速检测，并以非侵入式实时监测生命体征及生物标志物，同时开发智能感应材料伤口敷料，实时监测伤口受压及发炎状况并预警，并结合微生物检测辅助感染诊断，以处理伤口因长期未愈而可能引发的组织感染。所有数据将汇入AI平台综合分析，精准定制护理方案，加速伤口愈合，从源头降低长者感染风险，项目获2678.9万资助，为期五年。

另一方面，柏金逊症的病患数目持续增加，成为备受关注的公共衞生问题。科大综合系统与设计学部主任张黔牵头的「用于长者柏金逊症整合式生命周期管理的个人化多模态 AI 平台」项目，研发名为「 PMAI-PD 」的多模态 AI 管理平台，专门针对长者柏金逊症做一体化护理。研究团队会联同大湾区医生及安老业界合作，改变只在医院看病的传统模式，打造医院配合居家的一整套照顾方案。平台搭配低成本感测仪器与经临床测试的 AI 系统，让筛检、病情监察、治疗都能在家进行。项目研究周期为五年，总资助连同大学配套共 2762.8 万。

科大副校长（研究及发展）郑光廷祝贺研究团队，他认为佳绩彰显了科大在人工智能与医疗健康科技的深厚实力，并展现前瞻性科研如何提升长者疾病在早期筛查、监测及健康管理效率。承诺将持续推动人工智能与医疗健康及其他领域的深度融合，促进跨学科创新。

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本报记者

 

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