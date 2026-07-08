中大273个研究项目 获研资局共拨款逾2.23亿港元

研究资助局日前公布2026/27年度优配研究金（GRF）及杰出青年学者计划（ECS）的拨款结果，中文大学在2026/27年度就该两个计划共有272个项目成功获批，总拨款金额约2亿2260万元，另有一个人文学及社会科学杰出学者计划（HSSPFS）的研究项目获100万元资助，是10个项目当中最高、并为唯一批百万元资助的研究。副校长（研究）岑美霞认为，这充分反映研究团队的卓越水平与不懈努力。

针对自闭家长研究 获百万资助

中大在本年度优配研究金及杰出青年学者计划表现卓越，共272个项目成功获批，总拨款金额约2亿2260万元。此外，教育心理学系教授苏咏芝的研究项目「香港自闭症儿童家长不同家长教育与训练计划的比较分析」，经人文学及社会科学杰出学者计划获批100万元资助，为计划本年度10个获资助项目中拨款额最高的项目，亦是唯一获批百万元资助的研究。

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中大副校长（研究）岑美霞认为，研究资助竞争日趋激烈，大学能取得佳绩，充分反映研究团队的卓越水平与不懈努力，对资深及青年学者均取得优异成绩深感鼓舞，又指中大将继续加强支援研究人员，提升大学的整体竞争力与研究影响力。

研资局于本年度接获8间资助大学教学人员提交的4215份优配研究金，以及617份杰出青年学者计划拨款申请，最终分别有1277个和206个项目获批，总资助额分别约为10.4亿元和1.4亿元。优配研究金旨在为表现卓越或潜质优厚的学者提供额外资助，而杰出青年学者计划旨在培育新进学者，帮助他们为日后的教学及研究事业作好准备。

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至于人文学及社会科学杰出学者计划，旨为拥有优良研究成果纪录的人文学和社会科学学科资深研究员，提供延长补假及资助，让他们专心从事研究和写作。

本报记者

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