藉视觉基础研究推解决方案 理大学者获华为「难题揭榜」火花奖

本地大学近年力推科研发展，理工大学建筑环境及能源工程学系副系主任、前海前沿技术创新中心院长魏敏晨，针对萤幕色彩校正的业界难题，带领团队研发出全新工程解决方案，因而获华为颁发权威科研奖项「难题揭榜」火花奖，表彰其带领团队成功攻克产业重大技术挑战，推动前沿科研成果落地产业应用。今次是理大再有学者获颁华为火花奖，理大高级副校长（研究及创新）赵汝恒认为，这奖再次证明理大坚持创新研究、产业落地的科研发展策略。

为理大第二名获奖学者

魏敏晨最近获华为颁发「难题揭榜」火花奖，表彰其带领团队成功攻克产业重大技术挑战。理大提供

「难题揭榜」火花奖由华为于2021年设立，聚焦信息通讯技术、材料科学、数学演算法等基础研究领域，以产业发展中兼具商业与科学价值的技术难题为题，向全球高等院校公开征集原创方案，并表彰为科技产业带来重大贡献的学者，而本年度「难题揭榜」涉及萤幕色彩校正相关的业界难题。

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魏敏晨长年带领团队研究人眼色彩视觉机理底层机制，聚焦多媒体拍摄至显示全链路技术，并钻研基础理论与工程落地应用，取得多项原创科研成果。针对华为的题目，团队凭借视觉基础研究研发出全新工程解决方案，大幅提升产品萤幕色彩校准精度和使用效果，相关技术亦已成功落地应用。此举让他成为继2023年理大协理副校长（研究）、机械工程学系仿生工程讲座教授王钻开，凭借有关「透明耐磨的超疏表面」的创新技术方案获奖后，理大第二位荣获华为火花奖的学者，同时是近两年首位获该奖的本港大专院校学者。

赵汝恒︰大学已建科研成果转化网络

赵汝恒祝贺魏敏晨获奖时指出，对方荣获华为火花奖，再次证明理大坚持创新研究、产业落地的科研发展策略，又指其团队的前沿科研能够成功转化为高端科技产品，理大前海前沿技术创新中心发挥了关键的桥梁作用，「该中心不仅是理大科研成果对接内地产业的重要窗口，更是大学推动科研成果产业化策略的核心平台，协助科研成果由实验室走向市场，实现商业化应用。」

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赵汝恒强调，理大一直积极推动学术研究与产业深度融合，并建立跨境合作网络促进创科，透过完善的知识转移体系及创新创业生态，加速科研成果转化落地，为产业升级及社会发展创造价值。他补充，理大已搭建覆盖全国的科研成果转化网络，包括前海、福田、南山、惠州及中山等五大粤港澳大湾区创新平台，配合其他内地创新平台，持续为各地城市经济与产业升级发展提供科研支撑，以创科力量服务国家发展。

本报记者

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