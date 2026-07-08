机构办理财工作坊及填色比赛 校长称小学生易用手机「课金」须早教

小学人文科课程近年加入理财教育，冀助学生建立良好的理财习惯及加深对理财的认识。非牟利机构「青年成就香港部」自2024年起举办工作坊，教育小学生掌握赚钱、储蓄、消费和捐献4个理财概念，今年机构更新办填色比赛，让「理财小达人」们藉画作分享如何实践理财概念，接获逾600份参赛作品。有小学校长认为，当学生可以自行用手机，就有机会「课金」花钱，故家长须让子女养成勿乱用手机的习惯。

填色比赛接600参赛作品 中环展示

于中环街市举行的填色比赛总决赛现场，亦展出50幅兼具童心与理财学习的作品。受访者提供

现场设有多个以理财主题的互动游戏摊位。

陈裕均（右）和梁汝辉（左）均认为，学校和家长对小学生的理财教育均有其责任。

「青年成就香港部」自2024年起与保诚亚洲公益基金合办「Cha-Ching 唱游学理财」工作坊，透过卡通、唱游及游戏，协助小学生掌握赚钱、储蓄、消费和捐献4个核心理财概念，从小养成正确的金钱态度，至今共逾2600名小一至小三学生参加。今年组织更举办「Cha-Ching 填色学理财比赛」，接获逾600份参赛作品，参赛者们透过画作分享他们在课程学到的理财概念。

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入围最后20强的学生，早前于中环街市举行的总决赛舞台上化身「理财小达人」，推介自己的作品，并分享他们对4个核心理财概念的学习与实践；现场又展出50幅兼具童心与理财学习的作品，并设有多个以理财主题的互动游戏摊位。青年成就香港部行政总裁蔡卓慧相信，有关活动能配合小学人文科课程「理财与经济」的学习范畴，让初小学生提早学习金钱管理知识，为他们建立坚实的理财素养基础。

对于学校的理财教育，石篱天主教小学校长梁汝辉表示，随着金融科技进步，虚拟支付方式盛行，部分小学生甚至已经懂用手机「课金」，故教育他们妥善理财相当重要，「小朋友只要按一个掣，看不到任何实则改变便已经消费。我相信如果要实际消费一万元，不会有人这样课金，但现在按一按一万，已经完全没有感觉，有后果已是之后的事。」

小学校长︰家长教子女理财同样重要

他直言，学生可以自己用手机时便有机会「课金」，所以家长要让子女养成别乱用手机的习惯。为了让学生对理财教育更易入脑，学校会用一些情景任务，让学生明白「需要」和「想要」分别，不要乱花钱，例如在举办生日会时，让学生以一定金钱买礼物和食物，让他们学懂格价。

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圣公会青衣主恩小学校长陈裕均亦认为，从小学开始教理财概念十分重要，会先教育甚么是金钱、学习实体消费，到高年级进一步学习理财规划，学校会安排学生玩模拟人生游戏，让学生衡量拿到的钱应该如何用和规划。。对于网上消费，他会教导学生保护好自己的钱，「课金」前先获家长同意，「例如很多淘宝、拼多多，货物是否真的值得该价钱？要小心分析，做到精明消费。」

他续称，家长教育也很重要，因很多家长会随便买东西给小朋友，满足他们的欲望，应要让儿童明白零用钱不是无中生有，是父母辛苦工作赚回来，故要感恩珍惜，也不应乱花，「例如想养动物，要知道动物是生命不是玩具，要养足一世，知道将来医疗费用如何付，订立储钱目标，不是全由家人付钱。」

本报记者

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