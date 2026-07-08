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DSE放榜2026︱港专AI课程报名增两倍 新学年开办两个计算机学士课程

教育新闻
更新时间：15:03 2026-07-08 HKT
发布时间：15:03 2026-07-08 HKT

人工智能（AI）大行其道，院校相继开办AI相关课程。今年港专学院的AI课程报名人数，较去年大增两倍，网络安全课程亦有近五成增长。有见相关领域成为职场新宠，港专新学年推出两个全新计算机科学学士课程，高级文凭毕业生可直接升读三年级，以4年时间完成学士学位。

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港专表示，AI全方位落地及《保护关键基础设施（电脑系统）条例》生效的双重效应下，市场非常渴求应用型科技人才，该校AI相关课程的报名人数，较去年同期增加两倍，网络安全课程亦录近五成增长。光科技首席研究官林润生指，兼具技术与业务场景理解能力的毕业生优势明显，有实战项目经验的毕业生，在香港及大湾区市场起薪可达2.5至3.5万港元，晋升后更有机会突破5万元。

港专新学年将推出「计算机科学与人工智能工程（荣誉）理学士」及「计算机科学及网络安全（荣誉）理学士」两个学位课程。前者涵盖大型语言模型（LLM）、电脑视觉及深度学习等核心技术，学生将直接透过医疗影像诊断、金融风险评估及自动驾驶等实务案例掌握AI应用方案。课程将3成专业教学时间拨作实践活动，校方亦斥资设立配备业界标准NVIDIA GPU的「人工智能创新中心」。

至于网络安全理学士课程，特别加强网络攻防技能锻炼，学生可借助校内业界级的「网络安全运营中心」及「网络靶场及实训中心」，在内地网安龙头永信至诚提供技术支援下，备战CISSP、CISA等国际权威专业认证。

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港专表示，随着今年增设理学士课程，已建立更完善的「2+2」高阶升学阶梯，完成高级文凭的同学可无缝衔接至上述两个全新学士学位课程的三年级，以4年时间取得政府认可的学位资格。

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本报记者

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