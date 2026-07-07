英基诞27状元KGV占7人 有学生拟赴剑桥读文学

国际文凭大学预科课程（IBDP）昨放榜，其中英基学校协会辖下8间中学，一共诞下27名考获满分45分的状元，其中英皇佐治五世学校和沙田学院分别包揽了7和6位状元。 当中有学生选择赴剑桥深造英国文学，亦有学生决定留港从医，回馈社会。

英基学校协会今年有1,024人应考IB，除了27位状元以外，亦有27人考获44分属「榜眼」、43人有43分属「探花」。今年学生的平均分为36.4，较2026年全球平均分的30.8，高6.4分，而合格率则是98.3%。

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来自英皇佐治五世学校的孙若水，计划前往英国剑桥大学，修读英国文学。她表示，自小便对文字感兴趣，因此决定从来不是选择，而是自然的演变。 她自14岁便开始创作小说，指出写作是唯一途径，让她抒发对人生议题的看法，并坦言人生无法脱离文字创作。谈及备战经历，她不讳言物理一关最为艰难，无法理解当中的理论，更坦言曾想过放弃。惟对修读文学的热情，让她坚持下去，「在考物理的前一周，只温习物理的内容，让自己进入合适的状态。」 她亦指出，学习之道在于时间分配，按自己的强和弱项，分配相应的温习时间。同时，谈及报考剑桥的经历，她直言面试一关最为艰难。她表示，内向的性格，令自己难以主动与陌生人展开对话。因此，她准备了约20页的面试提要，让自己作最充分的准备。

考生之一的印度学生Anushree，表示有意留港修读内外全科医学士课程。 她指出，自小立志成为医生，期望以专业知识服务社会、回馈大众。面对如此佳绩，她坦言始料不及，指当初只专注考好自己较有把握的科目 。被问到学习之道，她建议学生设立温习时间表，适当分配每天的温习时间，强调每天应余留至少30分钟的休息时间，以免压力过大。 她亦提醒学生，一旦察觉情绪出现问题，应主动向社工、老师、父母和朋友倾诉。

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实习记者 张骏宏

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