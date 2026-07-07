英基诞27名IB状元 有人拟赴剑桥读文学

英基学校协会属下8间中学，共诞生27名考获满分45分的IB状元（见图），英皇佐治五世学校与沙田学院分别有7人及6人。有状元拟往英国剑桥大学，修读英国文学，延续对文字的热情；有人打算留港读医。

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英基属校共1024人应考IB，除27位状元外，27人考获44分「榜眼」及43人考获43分「探花」，今年平均分为36.4分，及格率则达98.3%。英皇佐治五世学校诞生7名状元，成为各校之冠，该校状元孙若水热爱写作，形容人生无法脱离文字创作，打算前往英国剑桥大学，修读英国文学。她不讳言物理科最感困难，无法理解其中理论，但为日后赴英修读文学，仍坚持下去。她指报考剑桥面试最为艰难，自己性格内向，难以主动与陌生人对话，特别准备约20页提要，作最充分准备。就读启新书院的印度裔状元Anushree，有意留港读医，但未决定入读香港大学抑或中文大学。她指出自小立志成为医生，期望以专业知识回馈社会。

另外，德瑞国际学校证实有8名取得45分的IB状元，10人膺「榜眼」，整体平均分为42分。据本报统计，全港IB状元最少73人。

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实习记者 张骏宏

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