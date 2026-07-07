科大商学院中环中心启用 助连系商界校友

科技大学斥资以3.54亿元购入金钟统一中心的名都酒楼，改建为「科大商学院中环中心」新址，首次开放传媒参观。新中心内设4间教室、12间分组讨论室，以及有配备视象会议设施的会议室，亦融入「红鸟日晷」雕塑等科大地标。科大商学院院长安思远指，新设施畅通易达，办公设施与企业总部相邻，配合教学之余，也便于连系商界与校友等持份者。

昔日名都酒楼 化身教学据点

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前身是名都酒楼旧址的「科大商学院中环中心」5月起启用，占地30000平方呎，面积是昔日在香港会所大厦旧址的6倍，4间教室共提供近280座位，可打通为面积不一的空间组合，包括提供180座位的单一大型活动场地，以举行大型会议等活动。中心亦设12间分组讨论室，方便小组讨论与约见企业代表；大型会议室则可供跨国会议，更可举行校董会会议。

中心亦设开放式学习区与咖啡阁设施，提供轻松学习及研讨环境。商学院亦预留空间设立校友会所，料年底落成，作为校友的聚脚点。中心现时主要供授课式研究生课程与高级管理人员课程使用，亦支援企业协作、校友联系、社区参与、课程推广等活动。

安思远（右）指，新设施与办公大楼、企业总部相邻，有助连系商界、校友等持份者。旁为曾志安。 梁子健摄

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科大商学院院长安思远指，新设施与办公设施与企业总部相邻，有助打造向商界、校友等持份者开放的商学院。助理院长(行政)曾志安称，中心用约半年时间装修，但不便透露工程费用，强调中心设施达到非常高的水平，相信有助长远发展。

记者 梁子健

