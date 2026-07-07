升中派位2026︱家长「补飞」为心仪学校冒雨叩门 称学位竞争激烈：每日要温习

升中派位结果今早（7日）揭晓后，部分家长冒雨赶往心仪中学叩门，为学位尽最后努力。有家长表示，原本忧虑儿子的成绩不够入读，稳阵起见而未有将最心仪的学校放入志愿名单，今次前来是想「试一试」。近年不少人才子女来港入学，家长直言学位竞争激烈，自己和孩子都很大压力。

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油蔴地天主教小学（海泓道）家长吴太，上午带同儿子到九龙华仁书院叩门。她表示，因为担心儿子成绩未能入读，在填报志愿时未有将九龙华仁书院放在名单之上，最终儿子获派第一志愿圣芳济书院。虽然觉得高兴，但由于哥哥在华仁书院就读，她仍想试一试，希望能够获得取录。

吴太直言，目前学位竞争激烈，家长和孩子都很大压力，「真的很紧张，竞争很大，多了不同学生来港读书」，又指不少来港的人才子女「很叻」，「他们记性很好，可能望一下就已经记得」。为了准备升中派位，儿子每一天都需要学习，「每天都要温书，是没有空闲时间」。

获派首志愿 父亲携子跨区叩门

九龙湾圣若翰天主教小学江同学原获派第一志愿圣言中学，在爸爸陪同下跨区到华仁书院叩门。江爸爸表示，自己和太太都满意派位结果，但因为九华是传统名校，师资优良，而儿子最后一次呈分试成绩亦较之前理想，因此想尝试叩门，坦言是「家长意愿」。他续称，在九华报名叩门时目睹不少叩门生，认为竞争激烈。

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不愿透露就读学校的吴同学，在提交叩门申请后，自行离开学校。他表示，在得知派位结果时非常开心，但指九华是区内数一数二的学校，自己亦有不少师兄在此就读，「有熟人读落比较方便」，因此前来叩门。

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记者 高俊谦