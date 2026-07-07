升中派位2026︱逾百师聚九龙塘招内地升中生 屯门老师︰现况下尽力而为
发布时间：15:45 2026-07-07 HKT
升中派位今日放榜，不少本地学校派员到九龙塘的教育局教育服务中心学位分配组外，向派位成绩不理想的学生、或计划来港读中一的内地学生招手，现场目测有近20间学校的老师及代表到场，登记人数逾百人。有去年也有前来找学生的老师直言，面对学生人数减少、「双非童」亦近「水尾」，他们只能「做好自己」，并加强现有措施吸引学生报读。现场亦有高才计划的家长为子女寻校，有人表明希望子女来港接受更优质教育，「最少也要Band 2学校」。
到场招生校遍及港九新界
早上9时许九龙塘一带雨势颇大，但教育服务中心学位分配组外的平台被学校代表和老师、以及前往教育局领取文件的家长挤得水泄不通，部分教育中心和学校亦在邻近的港铁站出口向家长派传单。部分内地家长带同行李、扶老携幼到场，在教育局领取文件后随即有多名学校代表上前向他们查询。
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记者观察发现，前来招生的学校来自本港多区，除了靠近边境的屯门、荃湾外，亦有来自将军澳、西贡、黄大仙以至港岛东的学校代表到场，并以「跨境生回校最快路线」、「新生支援计划」等作招徕；部分学校亦表明会举办协助新生英文水平，亦有人即场与家长相约前往学校参观。
有到场老师已多次前来招生，其中一名老师直言新移民和高才通家长均有接触到，当中高才通的家长对学校的要求比较高，而今年前来招生的学校数目较去年多，但学生数相若，故只能尽力而为。屯门某学校的老师认为，现时「双非儿童」已到「水尾」，加上人口结构性下降，「在现况下只能尽力做好」，学校会透过加强粤语班和繁体字班等吸引内地家长报读。
家长们为子女寻找合适学校亦四处奔走。已来港多年的张先生期望为于深圳居住的儿子找北区的学校，但目前不太顺利，「没有特别要求，只是想找到好学校」，惟现场老师表现貌似不太积极。来自广州的何女士表示，女儿在当地就读前列臬校，但今次仅获派油尖旺区的学校，对此大感不满，未来两三日会继续「叩门」。
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亦有高才通家长前来为子女筹措前路，在蛇口工作和居住的何女士称，希望儿子能接受香港的优质教育，而儿子已获派天水围区的学校，但会继续寻找区内以英文教育为主的学校，「最少也要Band 2学校」。在港工作两年多的杨女士指儿子成绩中等，希望为他找到上水、大埔区等较接近口岸的学校，但主要以适合儿子为先。
记者欧文瀚
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