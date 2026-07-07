升中派位2026︱逾百师聚九龙塘招内地升中生 屯门老师︰双非童已到「水尾」现况下尽力而为

升中派位今日放榜，不少本地学校派员到九龙塘的教育局教育服务中心学位分配组外，向派位成绩不理想的学生、或计划来港读中一的内地学生招手，现场目测有近20间学校的老师及代表到场，登记人数逾百人。有去年也有前来找学生的老师直言，面对学生人数减少、「双非童」亦近「水尾」，他们只能「做好自己」，并加强现有措施吸引学生报读。现场亦有高才计划的家长为子女寻校，有人表明希望子女来港接受更优质教育，「最少也要Band 2学校」。

到场招生校遍及港九新界

部分教育中心和学校亦在邻近学位分配组的港铁站出口向家长派传单。欧文瀚摄

早上9时许九龙塘一带雨势颇大，但教育服务中心学位分配组外的平台被学校代表和老师、以及前往教育局领取文件的家长挤得水泄不通，部分教育中心和学校亦在邻近的港铁站出口向家长派传单。部分内地家长带同行李、扶老携幼到场，在教育局领取文件后随即有多名学校代表上前向他们查询。

记者观察发现，前来招生的学校来自本港多区，除了靠近边境的屯门、荃湾外，亦有来自将军澳、西贡、黄大仙以至港岛东的学校代表到场，并以「跨境生回校最快路线」、「新生支援计划」等作招徕；部分学校亦表明会举办活动协助提高新生英文水平，亦有人即场与家长相约前往学校参观。

现场所见，前来招生的学校最少有十多间，甚至达到20间。

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有到场老师已多次前来招生，其中一名老师直言新移民和高才通家长均有接触到，当中高才通的家长对学校的要求比较高，而今年前来招生的学校数目较去年多，但学生数相若，故只能尽力而为。屯门某学校的老师认为，现时「双非儿童」已到「水尾」，加上人口结构性下降，「在现况下只能尽力做好」，学校会透过加强粤语班和繁体字班等吸引内地家长报读。

家长们为子女寻找合适学校亦四处奔走。已来港多年的张先生期望为于深圳居住的儿子找北区的学校，但目前不太顺利，「没有特别要求，只是想找到好学校」，惟现场老师表现貌似不太积极。来自广州的何女士表示，女儿在当地就读前列学校，但今次仅获派油尖旺区的学校，对此大感不满，未来两三日会继续「叩门」。

有学校代表尽最后努力，游说准备离开的家长进一步了解所属学校资讯。

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亦有高才通家长前来为子女筹措前路，在蛇口工作和居住的何女士称，希望儿子能接受香港的优质教育，而儿子已获派天水围区的学校，但会继续寻找区内以英文教育为主的学校，「最少也要Band 2学校」。在港工作两年多的杨女士指儿子成绩中等，希望为他找到上水、大埔区等较接近口岸的学校，但主要以适合儿子为先。

记者欧文瀚

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