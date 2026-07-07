非本地生可获逾160万奖学金 中大医学院取录35名IB状元

国际文凭大学预科课程（IB）日前放榜，医科状元争夺战掀起战幔。中文大学医学院昨宣布，已取录35名IB状元。随着中大推出「凤凰奖学金」，非本地生的IB状元可获逾160万元资助。中大医学院助理院长（入学）朱昭颖强调，收生坚持「择优取录」，不会为IB与文凭试设定比例；又透露开办的第二学位医科课程，已收到逾300份申请，逾半毕业于牛津、剑桥等顶尖学府。

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中大医学院院长赵伟仁昨会见传媒，证实中大已取录35名IB状元读医，但未有透露详情。据本报统计，今年全港共诞生至少73名IB状元，倘该35人全属本地毕业生，意味中大医学院成功取录近半IB状元。他重申，新学年将推出「中大医学『加』」新课程模式，鼓励学生参与社区服务、人道工作等，并选读副修课程，拓展视野。

IB取录分数维持43分

中大日前宣布推出「凤凰奖学金」，本地新生可获60万至70万元奖学金。中大医学院昨补充，非本地生如在IB取得满分或文凭试取得7科5**或以上佳绩，修读六年制医科课程者，可获逾160万元奖学金，包括每年约20万元学费、41万元的学习津贴及交流奖学金；同时获「香港中文大学凤凰学人」荣衔。



医学院助理院长（入学）朱昭颖指，校方以「择优而录」为收生原则，无意为IB及文凭试设立收生比例与人数上限，但因以文凭试报读的学生基数较大，整体取录人数多于IB考生，而医科取录的IB分数会维持43分。现时奖学金优先给予持IB及文凭试成绩入学的尖子，暂未包括GCE A Level（英国文凭）考生。

医科第二学位收逾300申请

学术成绩以外，所有申请人亦须通过面试考核，考生的同理心、社会关怀等人文素养，亦是收生的考虑因素，对于近日有实习医生涉嫌披露病人私隐，赵伟仁强调医学教育须注意医德培训，而朱昭颖指医学院对学生进行「适合行医评估」，并逐年加强伦理教育培训。



另外，中大医学院25/26学年起开办四年制第二学位医科课程GET（Graduate Entry Track），为持有理科、健康科学相关本科学历者而设。朱昭颖透露，新学年课程已收到逾300份申请，逾半数毕业于海外顶尖学府，包括剑桥及牛津大学等，今届拟取录20至25名学生。

至于会否增加六年制医科生的学额，她强调「第二学位不会侵蚀第一学位」。

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记者佘丹薇