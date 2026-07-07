中大医学院取录35名IB状元 每人料获160万元奖学金

IB国际文凭试成绩公布后，大批状元表示有意修读医科。中文大学医学院今日记者会公布，本学年已取录35名IBDP国际文凭状元，按《星岛》统计已占了全港IB 73名状元的一半。随着推出「凤凰奖学金」，各人累计可获160万元资助。中大医学院助理院长（入学）朱昭颖强调，校方收生不划分DSE、IB考生固定比例，坚持「择优取录」。

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朱昭颖指，并无为两大考试设定收生比例及人数上限。佘丹薇摄

凤凰奖学金专供本地及海外公开试满分尖子申请，获奖学生可享最少连续四年全额学费豁免，另发放学习津贴、海外交流专项资助。奖金可用于海外临床培训、跨院校科研合作、人道救援实习等多元发展用途。获颁奖学金者将获授予「香港中文大学凤凰学人」专有名衔，医科「凤凰学人」更可申请额外资助，全方位支援课外拓展。

被问及奖学金是否设学制分配名额，朱昭颖回应，并无为两大考试设定收生比例及人数上限，收生核心原则为择优而录。她补充，如本港DSE应考基数更大，整体取录人数相对会多于IB考生；所有申请人除考虑学术成绩外，均需通过面试考核，学院同时重视考生同理心、社会关怀等人文素养。

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另外，中大医学院2025/26学年全新开办四年制第二学位医科课程GET（Graduate Entry Track），课程面向持有理科、健康科学相关本科学历人士设立，在维持完整医学教学质量的基础上缩短行医培训周期。朱昭颖透露，该课程现已收到逾300份申请，本届计划取录20至25名学生。

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记者佘丹薇