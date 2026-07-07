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升中派位2026︱新油天女生获派首志愿喜极而泣 呈二失手压力大 未来朝演员梦努力

教育新闻
更新时间：12:50 2026-07-07 HKT
发布时间：12:50 2026-07-07 HKT

升中结果今日（7日）公布，获派首三志愿的整体满意率为95%。在油麻地一间小学，学生早上7时许返回课室等候派发结果，在获悉结果一刻，同学如释重负，与朋友一同喜极而泣。校长表示，今年整体满意率仍然高，相信家长会对结果满意，建议仍想叩门的家长，先想清楚，同学亦要了解叩门该间学校的原因。

学生放榜前紧张 双手合十祈祷

油蔴地天主教小学（海泓道）同学今早7时许返回课室等候派发结果，有同学表现紧张，画十字圣号祈祷及做合十拜祭手势。在派发结果一刻，不少同学满意结果，与同窗交换派位结果。

李同学获派首志愿真光女书院，知悉结果后如释重负，喜极而泣。她表示，一直为了这个目标努力学习，由四年级开始努力背字词，很高兴自己的努力能换取理想结果。她指之后会以升读大学为目标，「知道而家竞争好大」。

获派第一志愿伊利沙伯中学的吴同学，接受访问时亦不禁流下眼泪。她指，因为第二次呈分试失手，眼看其他同学面试后获取录，给予自己很大压力，「本来担心派到不太心仪的学校，会辜负老师和同学的期望，现在是如释重负」。她感谢父母默默支持，即使他们「教课本知识不太行」，以及一班好友支持自己，将来会朝演员的梦想努力。

王同学在自行分配学位阶段已获派英皇书院，他表示，虽然已确定升读的中学，压力较其他同学细，但仍心情紧张，甚至无法入睡，幸好爸爸安慰他。他透露一家人将到深圳吃饭庆祝，同时为今年中三的姊姊配眼镜，指姊姊经常教她的弱项中文，笑言「最近她的视力变差，所以我牺牲我的时间北上」。他表示自己喜爱动物，曾经养壁虎，将来希望成为动物管理员或兽医。

延伸阅读：升中派位2026︱鲜鱼行学校近85%派首志愿 学生对合并伤感 称老师如「第二个妈妈」

校长料5%家长叩门 吁先想清楚有否需要

该校校长陈淑仪表示，今年获派首三志愿的比率与上年相同，只是首志愿轻微下跌1%，相信家长会对派位结果满意。她表示，近年派位满意度维持高水平，叩门人数会减少，但学校位叩门位亦减少，难言叩门成功率会否增加。

该校99%学生获派首三志愿，92%取得第一志愿。陈淑仪形容有点意料之外，认为是家长和老师互相协调，令学生获派心仪学位。惟她估计有5至6%家长仍会向心仪学校叩门，呼吁除非获派学位与学生能力不匹配，否则家长先想清楚是否有需要，「叩门会对小朋友有一定压力，家长亦会大压力」，即使前往叩门，亦不应叩太多间。她又提醒，预备叩门时，家长要让孩子知道叩门的原因，以便在面试时回答。

近年不少人才学生来港，陈淑仪表示，部分家长的选取态度会较为保守，希望尽量在统一派位获得心仪学校的学位。

延伸阅读：中一叩门2026｜全港56间中学叩门申请/面试日期/报名连结 附8大中一叩门必备文件

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