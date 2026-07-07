升中派位2026︱鲜鱼行学校近85%派首志愿 学生对合并伤感 称老师如「第二个妈妈」

今年的升中派位于今日(7日)放榜，在大角咀的鲜鱼行学校，近八成半学生获派首志愿，家长与学生满意结果之余，亦对学校将在27/28学年合并感到可惜，有学生形容师生关系密切，担心合并后找不到老师。

「返屋企食大餐」庆祝

施宛儿与妈妈返校领取派位结果。梁子健摄

小六生施宛儿在统一派位获派首志愿的德雅学校，形容感到喜出望外，原先书包已准备好的叩门资料，可以原封不动。提到母校，施宛儿指老师对她很包容，「希望毕业后在新校揾得返老师」。

在自行阶段已获首志愿培道中学取录的小六生熊俊伊，笑言会与妈妈「返屋企食大餐」庆祝，其后要收拾心情，准备中一编班试。对于母校合并，她形容有点伤感，尤其不舍师生关系紧密，「老师好似第二个妈妈一样」。

升中派位今日放榜。梁子健摄

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她的妈妈坦言，作为基层新移民的单亲家长，感恩母校对基层家庭照顾，尤其女儿在内地完成小一后来港插班，正值新冠疫情，感到傍徨无助之际，学校出手相助，「那时候需要电脑，居住的㓥房又没有网络，学校都逐一帮手」。对于学校合并，她坦言感到可惜。

校长施志劲满意毕业生派位结果。对于学校合并，他指利用一年时间筹备，让学生顺利过渡，而针对升读小五，在合并过程经历呈分的学生，学校亦会安排暑假补课，「现在还有一年，无论是学生活动与课程上，都会做得好些」。他笑言自己都会过渡到新校，「我都未退休」。

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记者 梁子健

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