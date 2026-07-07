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教育局批安基司学校元朗校舍扩展 开办七至九年级 ( 中一至中三）课程

教育新闻
更新时间：11:20 2026-07-07 HKT
发布时间：11:20 2026-07-07 HKT

安基司学校是香港顶尖STEAM创新私立学校之一，该校将在元朗校舍启动涵盖七至九年级（中一至中三）的初中部。

同时，学校亦与创校于1583年、历史悠久的英国圣比斯公学达成策略合作，将在香港共同创办香港圣比斯（安基司）公学＊, 初中课程将延续融合国际化课程（英国国家课程 Key Stage 3）与香港课程的独特模式，并结合STEAM与创新，确保学生扎实掌握学科知识，培育通往未来所需的软技能，全面装备学生迎接未来挑战， 并标志安基司学校正式构建了一条长达15年、无缝衔接的优质国际教育路径，让学生能在一个理念连贯、体系完整的教育生态系统中，从幼儿园一路成长至中小学毕业。

＊待教育局注册及批准

延伸阅读：安基司伙拍英国圣比斯 剑桥前副校订高中课程

延伸阅读：香港圣比斯（安基司）公学采用「大学学院制」架构 实现「全球校园」理念

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